Синоптики прогнозируют ураган и метель в Свердловской области

Помимо метели и сильного ветра свердловчанам также следует опасаться гололеда на дорогах. Спасатели предупреждают о том, что в это время не стоит находиться под рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями, парковать машины под деревьями и близко к домам.