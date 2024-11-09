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Posted 9 ноября, 07:32

Published 9 ноября, 07:32

Modified 9 ноября, 07:34

Updated 9 ноября, 07:34

В Свердловской области ожидается сильный ураганный ветер с метелью

Синоптики прогнозируют ураган и метель в Свердловской области

9 ноября 2024, 07:32
Фото: 1MI.

В Свердловской области ожидается сильный ураганный ветер с метелью

Синоптики пообещали жителям Свердловской области беспокойную субботу: регион местами накроет ураганный ветер с порывами до 23 м/с и метель.

В субботу, 9 ноября, в некоторых районах Свердловской области будет бушевать стихия, предупредили жителей в региональном ГУ МЧС.

Помимо метели и сильного ветра свердловчанам также следует опасаться гололеда на дорогах. Спасатели предупреждают о том, что в это время не стоит находиться под рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями, парковать машины под деревьями и близко к домам.

Кроме того, следует выбирать обувь с удобной нескользкой и устойчивой подошвой.

Ранее синоптик Алексей Пулин пообещал, что в регион придут морозы и похолодает до -23 градусов.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Свердловская область#Погода#Природа#Сильный ветер#Метель#Екатеринбург#МЧС
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