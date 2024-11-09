Синоптики прогнозируют ураган и метель в Свердловской области

Posted 9 ноября, 07:32
Published 9 ноября, 07:32
Modified 9 ноября, 07:34
Updated 9 ноября, 07:34
В субботу, 9 ноября, в некоторых районах Свердловской области будет бушевать стихия, предупредили жителей в региональном ГУ МЧС.
Помимо метели и сильного ветра свердловчанам также следует опасаться гололеда на дорогах. Спасатели предупреждают о том, что в это время не стоит находиться под рекламными щитами и другими неустойчивыми конструкциями, парковать машины под деревьями и близко к домам.
Кроме того, следует выбирать обувь с удобной нескользкой и устойчивой подошвой.
Ранее синоптик Алексей Пулин пообещал, что в регион придут морозы и похолодает до -23 градусов.