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Posted 9 ноября, 08:56

Published 9 ноября, 08:56

Modified 9 ноября, 08:58

Updated 9 ноября, 08:58

За сутки спасатели в Свердловской области ликвидировали 14 техногенных пожаров

Свердловские спасатели за сутки потушили 14 крупных пожаров

9 ноября 2024, 08:56
Фото: Изображение Midjourney.

За сутки спасатели в Свердловской области ликвидировали 14 техногенных пожаров

В Свердловской области за последние сутки произошло 14 техногенных пожаров, девять из них — в жилых домах.

В двух пожарах дома горели на большой площади, их тушение заняло от часа до двух, проинформировала пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области.

Так, в Березовском жилой дом на улице Заречной выгорел на площади 150 кв. м. В ликвидации последствий были задействованы 11 сотрудников МЧС и три единицы техники. В Ирбите на площади 192 кв.м горел двухквартирный жилой дом. С пламенем удалось справиться за полтора часа.

В Бобровском выгорел гаражный комплекс на площади 300 кв. м. Огнеборцы сражались за имущество местных жителей более двух часов. На месте работали 10 человек и 4 единицы техники.

6 ноября в Нижнем Тагиле горела пристройка к детскому саду.

За сутки в Свердловской области зафиксированы 16 пожаров
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#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Свердловская область#Возгорание#Жилой дом#Тушение пожаров#Екатеринбург#Пожары#МЧС
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