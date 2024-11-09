Свердловские спасатели за сутки потушили 14 крупных пожаров

Posted 9 ноября, 08:56
Published 9 ноября, 08:56
Modified 9 ноября, 08:58
Updated 9 ноября, 08:58
В двух пожарах дома горели на большой площади, их тушение заняло от часа до двух, проинформировала пресс-служба ГУ МЧС Свердловской области.
Так, в Березовском жилой дом на улице Заречной выгорел на площади 150 кв. м. В ликвидации последствий были задействованы 11 сотрудников МЧС и три единицы техники. В Ирбите на площади 192 кв.м горел двухквартирный жилой дом. С пламенем удалось справиться за полтора часа.
В Бобровском выгорел гаражный комплекс на площади 300 кв. м. Огнеборцы сражались за имущество местных жителей более двух часов. На месте работали 10 человек и 4 единицы техники.
6 ноября в Нижнем Тагиле горела пристройка к детскому саду.