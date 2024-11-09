Свердловские спасатели за сутки потушили 14 крупных пожаров

Так, в Березовском жилой дом на улице Заречной выгорел на площади 150 кв. м. В ликвидации последствий были задействованы 11 сотрудников МЧС и три единицы техники. В Ирбите на площади 192 кв.м горел двухквартирный жилой дом. С пламенем удалось справиться за полтора часа.