Топ-менеджера ВСК обвиняют в краже денег при ремонте казарм в Свердловской области

Posted 9 ноября 2024, 09:23
Published 9 ноября 2024, 09:23
Modified 9 ноября 2024, 09:25
Updated 9 ноября 2024, 09:25
Сергей Сухов, который ранее возглавлял Строительное управление ВСК по ЦВО, был уличен в хищениях крупной суммы денег на капремонт жилых помещений в воинских частях Свердловской области. О новом повороте в деле экс-менеджера сообщили в пресс-службе ВСУ СКР.
Как считают следователи, в первом эпизоде уголовного дела Сухов вместе с сообщниками мог присвоить 35 млн рублей — эти средства Минобороны РФ выделило для строительства нового военного госпиталя в Перми. А недавно полученная информация позволяет утверждать, что чиновники аналогичным образом украли и деньги в Свердловской области.
Уголовное дело против Сухова и его подельников, в числе которых его заместитель Дмитрий Сергель, а также руководитель фирмы «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко, было возбуждено в июле 2024 года, об этом ранее писал РБК.
Ранее в Екатеринбурге арестовали юриста, которого подозревают в хищении у банка ВТБ 200 млн рублей.