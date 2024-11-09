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Posted 9 ноября, 09:23

Published 9 ноября, 09:23

Modified 9 ноября, 09:25

Updated 9 ноября, 09:25

Топ-менеджера ВСК подозревают в хищении при ремонте казарм в свердловской части

Топ-менеджера ВСК обвиняют в краже денег при ремонте казарм в Свердловской области

9 ноября 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney.

Топ-менеджера ВСК подозревают в хищении при ремонте казарм в свердловской части

Бывший высокопоставленный чиновник из Военно-строительной компании, которого уже обвиняют в махинациях при строительстве ведомственного медучреждения в Перми, мог наживаться и на госконтрактах в Свердловской области.

Сергей Сухов, который ранее возглавлял Строительное управление ВСК по ЦВО, был уличен в хищениях крупной суммы денег на капремонт жилых помещений в воинских частях Свердловской области. О новом повороте в деле экс-менеджера сообщили в пресс-службе ВСУ СКР.

Как считают следователи, в первом эпизоде уголовного дела Сухов вместе с сообщниками мог присвоить 35 млн рублей — эти средства Минобороны РФ выделило для строительства нового военного госпиталя в Перми. А недавно полученная информация позволяет утверждать, что чиновники аналогичным образом украли и деньги в Свердловской области.

Уголовное дело против Сухова и его подельников, в числе которых его заместитель Дмитрий Сергель, а также руководитель фирмы «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко, было возбуждено в июле 2024 года, об этом ранее писал РБК.

Ранее в Екатеринбурге арестовали юриста, которого подозревают в хищении у банка ВТБ 200 млн рублей.

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