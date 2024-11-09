В Екатеринбурге безуспешно ловят главаря банды малолеток-грабителей

Posted 9 ноября, 12:52
Published 9 ноября, 12:52
Modified 9 ноября, 12:54
Updated 9 ноября, 12:54
Правоохранители в Екатеринбурге никак не могут выйти на след главаря подростковой банды, 19-летнего Рамазана. Молодому человеку все время удается избежать ареста, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник в силовых структурах.
Он меняет адреса, телефоны и машины и удачно заметает следы. Ранее глава УМВД Екатеринбурга Максим Метелица поставил задачу поймать преступника до конца ноября.
В банде Рамазана может состоять до 20 человек. Подростки грабят магазины, табачные лавки, медицинские кабинеты. Излюбленной целью банды является сеть «Жизньмарт»: менее чем за месяц, с августа по сентябрь 2024 года, они поживились в 15 магазинах.