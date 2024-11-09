В Екатеринбурге безуспешно ловят главаря банды малолеток-грабителей

В банде Рамазана может состоять до 20 человек. Подростки грабят магазины, табачные лавки, медицинские кабинеты. Излюбленной целью банды является сеть «Жизньмарт»: менее чем за месяц, с августа по сентябрь 2024 года, они поживились в 15 магазинах.