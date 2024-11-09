tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 12:52

Published 9 ноября, 12:52

Modified 9 ноября, 12:54

Updated 9 ноября, 12:54

Свердловские силовики пока не могут поймать лидера банды, грабившей «Жизньмарт»

В Екатеринбурге безуспешно ловят главаря банды малолеток-грабителей

9 ноября 2024, 12:52
Фото: 1MI.

Свердловские силовики пока не могут поймать лидера банды, грабившей «Жизньмарт»

19-летний Рамазан, сколотивший банду из подростков, остается на свободе. Ему удается обмануть силовиков и избежать ареста.

Правоохранители в Екатеринбурге никак не могут выйти на след главаря подростковой банды, 19-летнего Рамазана. Молодому человеку все время удается избежать ареста, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник в силовых структурах.

Он меняет адреса, телефоны и машины и удачно заметает следы. Ранее глава УМВД Екатеринбурга Максим Метелица поставил задачу поймать преступника до конца ноября.

В банде Рамазана может состоять до 20 человек. Подростки грабят магазины, табачные лавки, медицинские кабинеты. Излюбленной целью банды является сеть «Жизньмарт»: менее чем за месяц, с августа по сентябрь 2024 года, они поживились в 15 магазинах.

В Екатеринбурге судят члена банды инсценировщиков ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
В полицию пришел сам: в Екатеринбурге задержан укравший у банка ВТБ 200 млн юристВ Свердловской области сократили срок заключения подросткам из спецшколы №124Ждала из армии, а теперь он в коме: как обычный вечер стал трагедией в Нижнем Тагиле
#Дарья Бобровицкая#Происшествия#Лидер#Подростки#Криминал#Правоохранительные органы#Екатеринбург#Преступная банда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика