В полицию пришел сам: в Екатеринбурге задержан укравший у банка ВТБ 200 млн юрист

Posted 9 ноября, 05:43
Published 9 ноября, 05:43
Modified 9 ноября, 05:45
Updated 9 ноября, 05:45
Уголовное дело на Медведевских было заведено еще в 2011 году. Его подозревают в крупном мошенничестве: якобы фигурант вместе с подельниками в 2009–2010 гг. оформлял кредиты через подставных лиц. Кредитной организации был нанесен ущерб в размере 200 млн рублей, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Попался юрист, когда пришел в отделение МВД для положенной по закону смены паспорта. Он смог получить документ, однако затем его снова вызвали в отделение под предлогом исправления некой ошибки. В этот момент Михаил Медведевских был арестован и заключен под стражу.
Один из его подельников по этому делу в 2023 году был экстрадирован из ОАЭ, он уже приговорен к 9 годам лишения свободы. Третьего участника схемы до сих пор ищут.
Ранее житель Сухого Лога выманил у своих жертв 1,5 млн рублей под предлогом участия в онлайн-игре Dota.