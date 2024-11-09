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Posted 9 ноября, 05:43

Published 9 ноября, 05:43

Modified 9 ноября, 05:45

Updated 9 ноября, 05:45

Укравшего у ВТБ 200 млн рублей юриста из Екатеринбурга задержали в отделе МВД

В полицию пришел сам: в Екатеринбурге задержан укравший у банка ВТБ 200 млн юрист

9 ноября 2024, 05:43
Фото: 1MI.

Укравшего у ВТБ 200 млн рублей юриста из Екатеринбурга задержали в отделе МВД

Екатеринбуржец Михаил Медведевских, который 13 лет находился в федеральном розыске за кражу у банка, попался при смене паспорта.

Уголовное дело на Медведевских было заведено еще в 2011 году. Его подозревают в крупном мошенничестве: якобы фигурант вместе с подельниками в 2009–2010 гг. оформлял кредиты через подставных лиц. Кредитной организации был нанесен ущерб в размере 200 млн рублей, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Попался юрист, когда пришел в отделение МВД для положенной по закону смены паспорта. Он смог получить документ, однако затем его снова вызвали в отделение под предлогом исправления некой ошибки. В этот момент Михаил Медведевских был арестован и заключен под стражу.

Один из его подельников по этому делу в 2023 году был экстрадирован из ОАЭ, он уже приговорен к 9 годам лишения свободы. Третьего участника схемы до сих пор ищут.

Ранее житель Сухого Лога выманил у своих жертв 1,5 млн рублей под предлогом участия в онлайн-игре Dota.

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