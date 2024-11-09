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Posted 9 ноября, 12:20

Published 9 ноября, 12:20

Modified 9 ноября, 12:22

Updated 9 ноября, 12:22

Офицер ГУФСИН сделал предложение возлюбленной прямо на построении в Тагиле

В Тагиле служащий ГУФСИН предложил руку и сердце возлюбленной на выпускном

9 ноября 2024, 12:20
Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Офицер ГУФСИН сделал предложение возлюбленной прямо на построении в Тагиле

В региональном учебном центре ГУФСИН Нижнего Тагила старший лейтенант сделал предложение своей возлюбленной, прапорщику внутренней службы. Букет цветов и свое сердце он преподнес ей прямо во время построения на выпускном.

В пятницу, 8 ноября, выпускники нижнетагильского учебного центра ГУФСИН Свердловской области испытали массу положительных эмоций во время торжественного построения по случаю окончания курсов. Они не только получили свидетельства об окончании курсов, но и стали очевидцами романтического предложения руки и сердца. Его своей возлюбленной сделал старший лейтенант Матвей Луньков. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.

Офицер из Челябинска подарил избраннице, прапорщику Айне Исуповой, букет цветов и попросил стать его женой. Девушка сказала «да». Напутствия молодой паре дал начальник тагильского учебного центра Илья Накх. Он пожелал влюбленным крепкого и счастливого брака и хорошего отношения к службе.

Ранее житель Нижнего Тагила женился на своей любимой прямо в воздухе — такой сюрприз паре преподнесли друзья.

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