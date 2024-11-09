В Тагиле служащий ГУФСИН предложил руку и сердце возлюбленной на выпускном

В пятницу, 8 ноября, выпускники нижнетагильского учебного центра ГУФСИН Свердловской области испытали массу положительных эмоций во время торжественного построения по случаю окончания курсов. Они не только получили свидетельства об окончании курсов, но и стали очевидцами романтического предложения руки и сердца. Его своей возлюбленной сделал старший лейтенант Матвей Луньков. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.