В воскресенье в Свердловской области сохранится ураганный ветер и метель

Posted 9 ноября, 13:02
Published 9 ноября, 13:02
Modified 9 ноября, 13:04
Updated 9 ноября, 13:04
О неблагоприятных метеорологических явлениях на Среднем Урале в воскресенье, 10 ноября, предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Порывы ветра будут достигать 20 м/с, снегопад продолжится. В связи с этим спасатели прогнозируют ухудшение дорожной обстановки. На трассе Пермь — Екатеринбург возможны автомобильные заторы в районе Ревы и Первоуральска из-за проводимых здесь ремонтных работ на дорогах.
При прохождении циклона в МО г. Екатеринбург из аэропорта «Кольцово» существует риск задержки авиарейсов, — говорится в сообщении.
Из-за циклона, который властвует в Свердловской области, в выходные резко ухудшилась погода.