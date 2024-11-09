В воскресенье в Свердловской области сохранится ураганный ветер и метель

Порывы ветра будут достигать 20 м/с, снегопад продолжится. В связи с этим спасатели прогнозируют ухудшение дорожной обстановки. На трассе Пермь — Екатеринбург возможны автомобильные заторы в районе Ревы и Первоуральска из-за проводимых здесь ремонтных работ на дорогах.