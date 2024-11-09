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Posted 9 ноября, 13:02

Published 9 ноября, 13:02

Modified 9 ноября, 13:04

Updated 9 ноября, 13:04

В Свердловской области в воскресенье сохранится сильный ветер и снегопад

В воскресенье в Свердловской области сохранится ураганный ветер и метель

9 ноября 2024, 13:02
Фото: 1MI.

В Свердловской области в воскресенье сохранится сильный ветер и снегопад

Непогода, которая накрыла почти всю территорию Свердловской области в субботу, 9 ноября, сохранится и в воскресенье.

О неблагоприятных метеорологических явлениях на Среднем Урале в воскресенье, 10 ноября, предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Порывы ветра будут достигать 20 м/с, снегопад продолжится. В связи с этим спасатели прогнозируют ухудшение дорожной обстановки. На трассе Пермь — Екатеринбург возможны автомобильные заторы в районе Ревы и Первоуральска из-за проводимых здесь ремонтных работ на дорогах.

При прохождении циклона в МО г. Екатеринбург из аэропорта «Кольцово» существует риск задержки авиарейсов, — говорится в сообщении.

Из-за циклона, который властвует в Свердловской области, в выходные резко ухудшилась погода.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Погода#Снегопад#Прогноз#Сильный ветер#Екатеринбург#МЧС
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