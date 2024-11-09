Время действовать: в ноябре обработайте сад от вредителей и болезней этими средствами

По словам агронома и блогера Анастасии Коврижных, одно из лучших средств для обработки сада — бордосская жидкость. Для приготовления 1% раствора требуется 100 граммов медного купороса и 100-150 граммов гашеной извести на 10 литров воды. Медный купорос растворите в чистой, не холодной воде, тщательно перемешивая. Рекомендуется использовать пластиковую или стеклянную емкость. Известь разводится в отдельной емкости с водой до образования белого молока. Влейте раствор медного купороса в известковое молоко, непрерывно перемешивая. Готовая бордосская жидкость должна иметь голубовато-синий оттенок.