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Posted 9 ноября, 05:55

Published 9 ноября, 05:55

Modified 9 ноября, 05:55

Updated 9 ноября, 05:55

Время действовать: в ноябре обработайте сад от вредителей и болезней этими средствами

Время действовать: в ноябре обработайте сад от вредителей и болезней этими средствами

9 ноября 2024, 05:55
Фото: 1MI.
Сюжет
Дом и сад
В ноябре основной акцент при обработке сада от вредителей и болезней делается на профилактическую работу, так как в это время большинство насекомых находятся в состоянии покоя.

Медный купорос (сульфат меди)

Хорошее средство для профилактики грибковых заболеваний, таких как парша, фитофтора и различные виды гнилей. Обычно используется в концентрации 100-300 граммов на 10 литров воды. Но следует помнить, что медь может накапливаться в почве, поэтому не рекомендуется проводить такие обработки слишком часто.

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Железный купорос (сульфат железа)

Эффективен против лишайников, мхов и некоторых видов болезней, таких как плодовая гниль и парша. Концентрация раствора может составлять около 300-400 граммов на 10 литров воды. Кроме того, железный купорос способствует укреплению корневой системы и улучшает общее состояние растений.

Мочевина (карбамид)

Используется в высокой концентрации, около 500-700 граммов на 10 литров воды, для уничтожения зимующих стадий вредителей и частично для защиты от грибковых болезней. Мочевина также служит удобрением, обогащая почву азотом.

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Бордосская жидкость

По словам агронома и блогера Анастасии Коврижных, одно из лучших средств для обработки сада — бордосская жидкость. Для приготовления 1% раствора требуется 100 граммов медного купороса и 100-150 граммов гашеной извести на 10 литров воды. Медный купорос растворите в чистой, не холодной воде, тщательно перемешивая. Рекомендуется использовать пластиковую или стеклянную емкость. Известь разводится в отдельной емкости с водой до образования белого молока. Влейте раствор медного купороса в известковое молоко, непрерывно перемешивая. Готовая бордосская жидкость должна иметь голубовато-синий оттенок.

Препараты на основе масла

Инсектицидные масла, например, «Профилактин», используются для борьбы с зимующими вредителями (например, тлей, щитовкой). Средства образуют пленку на поверхности коры, которая закрывает вредителям доступ кислорода.

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Известь

Известковая побелка используется для защиты стволов деревьев от солнечных ожогов и вредителей. Некоторые садоводы добавляют в раствор медный или железный купорос для усиления защитного эффекта. Для приготовления известкового раствора вам понадобятся основные компоненты: известь, вода, глина и при необходимости дополнительные добавки для повышения эффективности.

Перед применением любых химических средств рекомендуется внимательно читать инструкции и выполнять обработки при температуре воздуха не ниже +5 градусов.

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