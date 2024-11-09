Звезду «Дома-2» из Екатеринбурга подозревают в крупном мошенничестве

За несколько дней до задержания Шевцовой у нее конфисковали черный Mercedez под предлогом, что у девушки нет прав. Сама звезда «Дома-2» в беседе с Ura.ru заявила, что машину сотрудники ГАИ изъяли по наводке того самого бизнесмена.