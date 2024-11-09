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Posted 9 ноября, 07:54

Published 9 ноября, 07:54

Modified 9 ноября, 07:56

Updated 9 ноября, 07:56

В Екатеринбурге бывшую возлюбленную рэпера Гуфа обвиняют в мошенничестве

Звезду «Дома-2» из Екатеринбурга подозревают в крупном мошенничестве

9 ноября 2024, 07:54
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге бывшую возлюбленную рэпера Гуфа обвиняют в мошенничестве

Екатеринбурженка Яна Шевцова, экс-пассия рэпера Гуфа и звезда «Дома-2», стала фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве.

Яна Шевцову задержали еще 10 октября якобы за вымогательство у одного из местных бизнесменов. Теперь против девушки возбудили уголовное о мошенничестве в особо крупном размере, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

Как считают следователи, актриса шантажировала крупного екатеринбургского предпринимателя, с которым ранее состояла в отношениях — она угрожала раскрыть правду об их общем ребенке. Однако есть ли он на самом деле, доподлинно неизвестно: близкие к паре люде утверждают, что это неправда.

За несколько дней до задержания Шевцовой у нее конфисковали черный Mercedez под предлогом, что у девушки нет прав. Сама звезда «Дома-2» в беседе с Ura.ru заявила, что машину сотрудники ГАИ изъяли по наводке того самого бизнесмена.

Комментарии сам мужчина и его окружение по делу Шевцовой на данный момент не дают.

Ранее в Екатеринбурге задержали юриста, которого подозревают в хищении у банка ВТБ 200 млн рублей. Он попался, когда пришел в полицию для смены паспорта.

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