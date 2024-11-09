Звезду «Дома-2» из Екатеринбурга подозревают в крупном мошенничестве

Posted 9 ноября, 07:54
Published 9 ноября, 07:54
Modified 9 ноября, 07:56
Updated 9 ноября, 07:56
Яна Шевцову задержали еще 10 октября якобы за вымогательство у одного из местных бизнесменов. Теперь против девушки возбудили уголовное о мошенничестве в особо крупном размере, пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
Как считают следователи, актриса шантажировала крупного екатеринбургского предпринимателя, с которым ранее состояла в отношениях — она угрожала раскрыть правду об их общем ребенке. Однако есть ли он на самом деле, доподлинно неизвестно: близкие к паре люде утверждают, что это неправда.
За несколько дней до задержания Шевцовой у нее конфисковали черный Mercedez под предлогом, что у девушки нет прав. Сама звезда «Дома-2» в беседе с Ura.ru заявила, что машину сотрудники ГАИ изъяли по наводке того самого бизнесмена.
Комментарии сам мужчина и его окружение по делу Шевцовой на данный момент не дают.
Ранее в Екатеринбурге задержали юриста, которого подозревают в хищении у банка ВТБ 200 млн рублей. Он попался, когда пришел в полицию для смены паспорта.