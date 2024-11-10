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Posted 10 ноября, 10:54

Published 10 ноября, 10:54

Modified 10 ноября, 10:56

Updated 10 ноября, 10:56

16 пожаров потушили сотрудники МЧС в Свердловской области за сутки

16 пожаров потушили сотрудники МЧС в Свердловской области за сутки

10 ноября 2024, 10:54
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области произошло 16 пожаров 9 ноября 2024 года. Один человек скончался.

Семь возгораний случились в частных домах. Кроме того, в селе Пышминского района загорелись машина и некоторые строения на территории частного здания, рассказали в пресс-службе региональной экстренной службы.

Также в Первоуральске огонь охватил легковой транспорт и гараж. Во время данного ЧП скончался владелец гаража.

Напомним, ранее в течение суток в Свердловской области было потушено 14 пожаров, которые случились в Березовском, Ирбите и Бобровском.

За сутки в Свердловской области зафиксированы 16 пожаров
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