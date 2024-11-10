16 пожаров потушили сотрудники МЧС в Свердловской области за сутки

Posted 10 ноября, 10:54
Published 10 ноября, 10:54
Modified 10 ноября, 10:56
Updated 10 ноября, 10:56
Семь возгораний случились в частных домах. Кроме того, в селе Пышминского района загорелись машина и некоторые строения на территории частного здания, рассказали в пресс-службе региональной экстренной службы.
Также в Первоуральске огонь охватил легковой транспорт и гараж. Во время данного ЧП скончался владелец гаража.
Напомним, ранее в течение суток в Свердловской области было потушено 14 пожаров, которые случились в Березовском, Ирбите и Бобровском.