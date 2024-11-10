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Posted 10 ноября, 09:13

Published 10 ноября, 09:13

Modified 10 ноября, 09:15

Updated 10 ноября, 09:15

Автоинспекторы запретили ездить автобусам на Серовском тракте из-за гололеда

Автоинспекторы запретили ездить автобусам на Серовском тракте из-за гололеда

10 ноября 2024, 09:13
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов введены ограничения для общественного междугороднего транспорта в связи с непогодой. Движение ограничили 10 ноября 2024 года.

Из-за плохих погодных условий на дороге образовалось обледенение, в связи с чем возрастает риск дорожных аварий, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Ограничения будут действовать до того, как на данной трассе не устранят последствия снегопада и минусовой температуры.

Напомним, 10 ноября 2024 года в Свердловской области будет продолжаться снегопад. Кроме того, в этот день ожидаются сильные порывы ветра, в связи с чем ситуация на дорогах будет осложнена.

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#Елизавета Зиборова#Транспорт#Трасса#Ограничения#Общественный транспорт#Ограничение движения#Автобусы#Екатеринбург
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