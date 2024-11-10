Автоинспекторы запретили ездить автобусам на Серовском тракте из-за гололеда

Posted 10 ноября, 09:13
Published 10 ноября, 09:13
Modified 10 ноября, 09:15
Updated 10 ноября, 09:15
Из-за плохих погодных условий на дороге образовалось обледенение, в связи с чем возрастает риск дорожных аварий, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Ограничения будут действовать до того, как на данной трассе не устранят последствия снегопада и минусовой температуры.
Напомним, 10 ноября 2024 года в Свердловской области будет продолжаться снегопад. Кроме того, в этот день ожидаются сильные порывы ветра, в связи с чем ситуация на дорогах будет осложнена.