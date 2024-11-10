Автомобили в Полевском встали в огромную пробку из-за ремонта

Posted 10 ноября, 06:03
Published 10 ноября, 06:03
Modified 10 ноября, 06:05
Updated 10 ноября, 06:05
По словам очевидца, пробка сначала возникла из-за того, что на дороге была снегоуборочная машина, а после нее на этом месте стали проводиться ремонтные работы, пишет Е1.
Из-за работ по уборке снега и ремонту дороги машинам пришлось простоять в пробке на протяжении нескольких часов.
Напомним, на ЕКАДе под Екатеринбургом возникла большая пробка из-за массовой аварии, в которой столкнулись 10 автомобилей.