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Posted 10 ноября, 06:03

Published 10 ноября, 06:03

Modified 10 ноября, 06:05

Updated 10 ноября, 06:05

Автомобили в Полевском встали в огромную пробку из-за ремонта

Автомобили в Полевском встали в огромную пробку из-за ремонта

10 ноября 2024, 06:03
Фото: Изображение Midjourney.
В Полевском образовалась огромная автомобильная пробка на улице Магистраль. Затор возник днем 9 ноября 2024 года.

По словам очевидца, пробка сначала возникла из-за того, что на дороге была снегоуборочная машина, а после нее на этом месте стали проводиться ремонтные работы, пишет Е1.

Из-за работ по уборке снега и ремонту дороги машинам пришлось простоять в пробке на протяжении нескольких часов.

Напомним, на ЕКАДе под Екатеринбургом возникла большая пробка из-за массовой аварии, в которой столкнулись 10 автомобилей.

В Екатеринбурге образовались большие пробки из-за снегопада
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