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Posted 10 ноября, 11:25

Published 10 ноября, 11:25

Modified 10 ноября, 11:27

Updated 10 ноября, 11:27

Блогер на Porshe в Екатеринбурге ездил по тротуару у здания мэрии

Блогер на Porshe в Екатеринбурге ездил по тротуару у здания мэрии

10 ноября 2024, 11:25
Фото: Изображение Midjourney.
Мужчина в Екатеринбурге ездил на Porshe Cayenne прямо по тротуару около здания мэрии. Об этом стало известно в ноябре 2024 года.

По словам блогера, он совершил нарушение из-за того, что не хотел встретиться с автоинспекторами. Кроме того, на иномарке были тонированы стекла, пишет Е1.

Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту данного инцидента. Екатеринбуржцу грозят штрафы за выезд на тротуар и тонировку автомобильных окон.

Напомним, 4 ноября 2024 года в Екатеринбурге автомобиль неожиданно оказался на тротуаре, а затем он въехал в ограждение.

Автомобилистам в Нижнем Тагиле запретили ездить по тротуару и парковаться на газоне
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