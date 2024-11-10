Блогер на Porshe в Екатеринбурге ездил по тротуару у здания мэрии

Posted 10 ноября, 11:25
Published 10 ноября, 11:25
Modified 10 ноября, 11:27
Updated 10 ноября, 11:27
По словам блогера, он совершил нарушение из-за того, что не хотел встретиться с автоинспекторами. Кроме того, на иномарке были тонированы стекла, пишет Е1.
Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту данного инцидента. Екатеринбуржцу грозят штрафы за выезд на тротуар и тонировку автомобильных окон.
Напомним, 4 ноября 2024 года в Екатеринбурге автомобиль неожиданно оказался на тротуаре, а затем он въехал в ограждение.