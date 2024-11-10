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Posted 10 ноября 2024, 18:38

Published 10 ноября 2024, 18:38

Modified 10 ноября 2024, 18:40

Updated 10 ноября 2024, 18:40

День полиции, семейное древо, горящая свалка в Тагиле, любовь на века и ураган

День полиции, семейное древо, горящая свалка в Тагиле, любовь на века и ураган

10 ноября 2024, 18:38
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Мэр Тагила Владислав Пинаев поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. Юная тагильчанка написала замечательную историю о своем семейном древе. Неизвестные устроили незаконную свалку, но ее сожгли. Невероятное предложение руки и сердца получила сотрудница ГУФСИН от своего любимого.

В воскресенье, 10 ноября, сотрудники МВД отметили свой профессиональный праздник. Поздравления полицейским направил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он подчеркнул, что сотрудники органов правопорядка несут очень непростую службу и защищают интересы граждан. Также глава администрации пожелал полицейским, чтобы их работу всегда оценивали по достоинству.

Владислав Пинаев поздравил сотрудников ОВД Нижнего Тагила с праздником
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Юная тагильчанка Агния Даренская приняла участие во всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия» и победила в номинации «Волшебные нити родословной». Семейные истории Агнии покорили сердца жюри. Ее работы были признаны лучшими среди трех тысяч участников из разных регионов России.

Рассказы о семейном древе юной тагильчанки признали лучшими на всероссийском конкурсе
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Между Верхней и Нижней Черемшанками в Нижнем Тагиле образовалась стихийная свалка. Местные жители предположили, что товары сюда вывезли сотрудники магазина «Маяк», который недавно объявил о ликвидации, чтобы горожане могли забрать себе какие-то товары. Однако позднее полезные вещи сгорели без следа — неизвестные зачем-то подожгли свалку.

Неизвестные устроили незаконную свалку в Нижнем Тагиле и подожгли ее
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В Нижнем Тагиле старший лейтенант ГУФСИН сделал романтическое предложение руки и сердца своей возлюбленной на глазах своих коллег, во время выпускной церемонии местного учебного центра. Он преподнес ей букет и произнес слова любви. Избранница, также сотрудница ГУФСИН, ответила согласием.

В Тагиле служащий ГУФСИН предложил руку и сердце возлюбленной на выпускном
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В Свердловской области выходные выдались неспокойными: в субботу и воскресенье в регионе бушевала непогода, ураганный ветер и метель. На дорогах образовались заторы, было очень скользко. Осадки и снегопад вызвал циклон, который господствует на Среднем Урале.

В воскресенье в Свердловской области сохранится ураганный ветер и метель
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