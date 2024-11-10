День полиции, семейное древо, горящая свалка в Тагиле, любовь на века и ураган

Posted 10 ноября 2024, 18:38
Published 10 ноября 2024, 18:38
Modified 10 ноября 2024, 18:40
Updated 10 ноября 2024, 18:40
В воскресенье, 10 ноября, сотрудники МВД отметили свой профессиональный праздник. Поздравления полицейским направил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Он подчеркнул, что сотрудники органов правопорядка несут очень непростую службу и защищают интересы граждан. Также глава администрации пожелал полицейским, чтобы их работу всегда оценивали по достоинству.
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