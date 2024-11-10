День полиции, семейное древо, горящая свалка в Тагиле, любовь на века и ураган

Между Верхней и Нижней Черемшанками в Нижнем Тагиле образовалась стихийная свалка. Местные жители предположили, что товары сюда вывезли сотрудники магазина «Маяк», который недавно объявил о ликвидации, чтобы горожане могли забрать себе какие-то товары. Однако позднее полезные вещи сгорели без следа — неизвестные зачем-то подожгли свалку.