tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября, 07:10

Published 10 ноября, 07:10

Modified 10 ноября, 07:12

Updated 10 ноября, 07:12

Мошенник под видом адвоката выманил у пенсионерки из Первоуральска 350 тысяч рублей

Мошенник под видом адвоката выманил у пенсионерки из Первоуральска 350 тысяч рублей

10 ноября 2024, 07:10
Фото: Изображение Midjourney.
В Первоуральске пожилая женщина отдала мошеннику 350 тысяч рублей, думая, что отправляет деньги на безопасный счет.

Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что он является адвокатом. Также он сказал, что с ее счетов кто-то пытается снять деньги и попросил дать ему номер телефона для связи, пишет «Накануне.ру».

Вскоре с горожанкой снова связался незнакомец и предложил ей переложить сбережения на указанный им счет. Пенсионерка следовала инструкции «адвоката» и перевела деньги. После этого она рассказала об инциденте внуку, который ей сказал, что это был мошенник.

В полиции возбуждено уголовное дело.

Напомним, житель Екатеринбурга украл у людей более 20 миллионов рублей. За это ему грозит до 10 лет тюремного заключения.

Ни гитары, ни денег: тагильчанка поверила аферисту на слово и лишилась инструмента
Узнать подробнее
Читайте также:
Житель Нижнего Тагила ограбил пенсионерку на улицеЖительница Первоуральска пыталась найти работу и потеряла 280 тысяч рублейЖитель Пермского края похитил у пенсионеров более 1,4 млн рублей
#Елизавета Зиборова#Полиция#Уголовное дело#Криминал#Пенсионерка#ЧП#Мошенники#Злоумышленник#Аферист#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика