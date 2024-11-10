Мошенник под видом адвоката выманил у пенсионерки из Первоуральска 350 тысяч рублей

Posted 10 ноября, 07:10
Published 10 ноября, 07:10
Modified 10 ноября, 07:12
Updated 10 ноября, 07:12
Женщине позвонил неизвестный и сообщил, что он является адвокатом. Также он сказал, что с ее счетов кто-то пытается снять деньги и попросил дать ему номер телефона для связи, пишет «Накануне.ру».
Вскоре с горожанкой снова связался незнакомец и предложил ей переложить сбережения на указанный им счет. Пенсионерка следовала инструкции «адвоката» и перевела деньги. После этого она рассказала об инциденте внуку, который ей сказал, что это был мошенник.
В полиции возбуждено уголовное дело.
Напомним, житель Екатеринбурга украл у людей более 20 миллионов рублей. За это ему грозит до 10 лет тюремного заключения.