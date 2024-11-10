Мошенник под видом адвоката выманил у пенсионерки из Первоуральска 350 тысяч рублей

Вскоре с горожанкой снова связался незнакомец и предложил ей переложить сбережения на указанный им счет. Пенсионерка следовала инструкции «адвоката» и перевела деньги. После этого она рассказала об инциденте внуку, который ей сказал, что это был мошенник.