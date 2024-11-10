На 89 году жизни скончался почетный гражданин Екатеринбурга

Posted 10 ноября, 06:43
Published 10 ноября, 06:43
Modified 10 ноября, 06:45
Updated 10 ноября, 06:45
Калинин появился на свет в селе Пермской области. Будучи уже взрослым, он перебрался в Нижний Тагил, где служил на местном крупном предприятии, а в конце 60-х годов вместе с родственниками уехал жить в Свердловск, рассказали в пресс-службе мэрии города.
В уральской столице мужчина на протяжении долгих лет, до ухода на пенсию, был сотрудником сталеплавительного цеха на городском предприятии. У екатеринбуржца также имелось звание «почетный гражданин города».
Напомним, 25 октября 2024 года в Нижнем Тагиле умер местный житель, который раньше работал в МЧС.