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Posted 10 ноября, 06:43

Published 10 ноября, 06:43

Modified 10 ноября, 06:45

Updated 10 ноября, 06:45

На 89 году жизни скончался почетный гражданин Екатеринбурга

На 89 году жизни скончался почетный гражданин Екатеринбурга

10 ноября 2024, 06:43
Фото: Изображение Midjourney.
В Екатеринбурге скончался 88-летний почетный гражданин города Виталий Калинин.

Калинин появился на свет в селе Пермской области. Будучи уже взрослым, он перебрался в Нижний Тагил, где служил на местном крупном предприятии, а в конце 60-х годов вместе с родственниками уехал жить в Свердловск, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Фото: Администрация Екатеринбурга

В уральской столице мужчина на протяжении долгих лет, до ухода на пенсию, был сотрудником сталеплавительного цеха на городском предприятии. У екатеринбуржца также имелось звание «почетный гражданин города».

Напомним, 25 октября 2024 года в Нижнем Тагиле умер местный житель, который раньше работал в МЧС.

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