На 89 году жизни скончался почетный гражданин Екатеринбурга

Калинин появился на свет в селе Пермской области. Будучи уже взрослым, он перебрался в Нижний Тагил, где служил на местном крупном предприятии, а в конце 60-х годов вместе с родственниками уехал жить в Свердловск, рассказали в пресс-службе мэрии города.