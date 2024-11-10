Неизвестные устроили незаконную свалку в Нижнем Тагиле и подожгли ее

Posted 10 ноября, 07:40
Published 10 ноября, 07:40
Modified 10 ноября, 07:42
Updated 10 ноября, 07:42
По словам очевидца, мусор явно был привезен на «ГАЗели». Также он отметил, что отходы кто-то поджег чуть позже после того, как они появились в этом месте, рассказали в группе ВКонтакте «Черный список Тагила».
Кроме того, тагильчанин сообщил, что этот мусор — остатки товара из магазина «Маяк», представители которого недавно объявили о закрытии. Рядом с мусором была табличка с адресом.
В комментариях предположили, что сотрудники магазина специально оставили в этом месте продукцию, чтобы люди забрали что-то себе.
Скорее всего, выложили какую-то некондицию. Или сроки подходят. Или ещё что. Раздавать нельзя, нужно утилизировать. Оставили, чтобы люди разобрали. А какая-то пакость подожгла, — пишет подписчица.
Напомним, в сентябре 2024 года жители Дзержинского района в Нижнем Тагиле пожаловались на свалку автомобильных шин около мусорного контейнера.