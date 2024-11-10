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Posted 10 ноября, 07:40

Published 10 ноября, 07:40

Modified 10 ноября, 07:42

Updated 10 ноября, 07:42

Неизвестные устроили незаконную свалку в Нижнем Тагиле и подожгли ее

Неизвестные устроили незаконную свалку в Нижнем Тагиле и подожгли ее

10 ноября 2024, 07:40
Фото: Группа ВКонтакте «Черный список Тагила».
В Нижнем Тагиле неизвестные устроили свалку между Верхней и Нижней Черемшанками, а затем подожгли ее.

По словам очевидца, мусор явно был привезен на «ГАЗели». Также он отметил, что отходы кто-то поджег чуть позже после того, как они появились в этом месте, рассказали в группе ВКонтакте «Черный список Тагила».

Кроме того, тагильчанин сообщил, что этот мусор — остатки товара из магазина «Маяк», представители которого недавно объявили о закрытии. Рядом с мусором была табличка с адресом.

Фото: Группа ВКонтакте «Черный список Тагила»

В комментариях предположили, что сотрудники магазина специально оставили в этом месте продукцию, чтобы люди забрали что-то себе.

Скорее всего, выложили какую-то некондицию. Или сроки подходят. Или ещё что. Раздавать нельзя, нужно утилизировать. Оставили, чтобы люди разобрали. А какая-то пакость подожгла, — пишет подписчица.

Напомним, в сентябре 2024 года жители Дзержинского района в Нижнем Тагиле пожаловались на свалку автомобильных шин около мусорного контейнера.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Поджог#Магазин#Мусор#Очевидец#Неизвестные#Екатеринбург#Свалка
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