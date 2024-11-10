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Posted 10 ноября, 12:15

Published 10 ноября, 12:15

Modified 10 ноября, 12:17

Updated 10 ноября, 12:17

Подростки пострадали в ДТП под Каменском-Уральском

Подростки пострадали в ДТП под Каменском-Уральском

10 ноября 2024, 12:15
Фото: ГИБДД по Свердловской области.
На трассе под Каменском-Уральским столкнулись машины ВИС и LADA Largus. Два человека пострадали. ДТП произошло 9 ноября 2024 года.

Сообщается, что водитель грузовой машины ВИС ехал на небезопасной скорости по автодороге и не полностью контролировал движение. В итоге он оказался на встречной полосе, где влетел в автомобиль, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

В случившемся дорожном ЧП пострадали мальчики 10 и 14 лет. Водители во время аварии были в трезвом состоянии. В ведомстве проводится проверка.

Напомним, 8 ноября 2024 года в Белоярском районе в результате ДТП скончалась пожилая женщина.

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