Подростки пострадали в ДТП под Каменском-Уральском

Posted 10 ноября, 12:15
Published 10 ноября, 12:15
Modified 10 ноября, 12:17
Updated 10 ноября, 12:17
Сообщается, что водитель грузовой машины ВИС ехал на небезопасной скорости по автодороге и не полностью контролировал движение. В итоге он оказался на встречной полосе, где влетел в автомобиль, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
В случившемся дорожном ЧП пострадали мальчики 10 и 14 лет. Водители во время аварии были в трезвом состоянии. В ведомстве проводится проверка.
Напомним, 8 ноября 2024 года в Белоярском районе в результате ДТП скончалась пожилая женщина.