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Posted 10 ноября, 05:18

Published 10 ноября, 05:18

Modified 10 ноября, 05:20

Updated 10 ноября, 05:20

Подросток скончался в больнице в Нижнем Тагиле из-за воспаления почек

Подросток скончался в больнице в Нижнем Тагиле из-за воспаления почек

10 ноября 2024, 05:18
Фото: 1MI.
17-летний молодой человек умер в больнице в Нижнем Тагиле 28 августа 2024 года. Его родители предполагают, что сына не стало из-за халатности врачей.

В августе юноша и его мама отправили в Екатеринбург в частную клинику. Подросток принимал препараты из-за неврологического расстройства. В какой-то момент из-за многих лекарств у него появилась аллергическая реакция, пишет Е1.

Сотрудница клиники после осмотра пациента отправила его в токсикологический центр при психлечебнице на скорой помощи с подозрением на интоксикацию. Врачи в центре не заметили состояние молодого человека и определили его в детское отделение.

Через несколько дней сотрудники позвонили матери и сообщили, что у ее сына высокая температура. По словам женщины, он был в очень плохом состоянии: мальчик не мог самостоятельно идти, на глазах образовался конъюнктивит, на языке был налет.

Когда семья вернулась в Нижний Тагил, он рассказал, что у него в больнице началась диарея. Врач его за это ударил и отругал. Родители вызвали врачей. Пациента отвезли в больницу и подключили к ИВЛ. Вскоре юноша скончался, не приходя в сознание.

Сообщается, что смерть наступила из-за воспаления почек, которые вызвали отказ других органов и остановку сердца. В СК возбуждено уголовное дело по факту происшествия.

Напомним, женщина в Екатеринбурге обвинила сотрудников больницы №7 в смерти своей бабушки.

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