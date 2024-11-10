Подросток скончался в больнице в Нижнем Тагиле из-за воспаления почек

Posted 10 ноября, 05:18
Published 10 ноября, 05:18
Modified 10 ноября, 05:20
Updated 10 ноября, 05:20
В августе юноша и его мама отправили в Екатеринбург в частную клинику. Подросток принимал препараты из-за неврологического расстройства. В какой-то момент из-за многих лекарств у него появилась аллергическая реакция, пишет Е1.
Сотрудница клиники после осмотра пациента отправила его в токсикологический центр при психлечебнице на скорой помощи с подозрением на интоксикацию. Врачи в центре не заметили состояние молодого человека и определили его в детское отделение.
Через несколько дней сотрудники позвонили матери и сообщили, что у ее сына высокая температура. По словам женщины, он был в очень плохом состоянии: мальчик не мог самостоятельно идти, на глазах образовался конъюнктивит, на языке был налет.
Когда семья вернулась в Нижний Тагил, он рассказал, что у него в больнице началась диарея. Врач его за это ударил и отругал. Родители вызвали врачей. Пациента отвезли в больницу и подключили к ИВЛ. Вскоре юноша скончался, не приходя в сознание.
Сообщается, что смерть наступила из-за воспаления почек, которые вызвали отказ других органов и остановку сердца. В СК возбуждено уголовное дело по факту происшествия.
Напомним, женщина в Екатеринбурге обвинила сотрудников больницы №7 в смерти своей бабушки.