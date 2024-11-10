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Posted 10 ноября, 08:18

Published 10 ноября, 08:18

Modified 10 ноября, 08:20

Updated 10 ноября, 08:20

Рабочие в Екатеринбурге укладывают асфальт поверх снега

Рабочие в Екатеринбурге укладывают асфальт поверх снега

10 ноября 2024, 08:18
Фото: Е1.
Жители Екатеринбурга заметили, что рабочие укладывают на дороги асфальт поверх снега.

Накануне, 9 ноября, в городе стал идти снег, который покрыл собой землю. Однако осадки не нарушили планов дорожников, который стали укладывать асфальт прямо на снег, пишет Е1.

Горожане заметили рабочих в Академическом районе и в Солнечном микрорайоне. В администрации Академа отметили, что дорожный участок, где сейчас идет ремонт, находится в частной собственности.

Напомним, в Екатеринбурге руководители некоторых районов лишились премий из-за того, что уборка снега не была проведена вовремя.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Город#Снег#Ремонт#Ремонт дорог#Асфальт#Очевидцы#Дорожники#Работы#Екатеринбург#Горожане
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