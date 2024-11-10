Рабочие в Екатеринбурге укладывают асфальт поверх снега

Posted 10 ноября, 08:18
Published 10 ноября, 08:18
Modified 10 ноября, 08:20
Updated 10 ноября, 08:20
Накануне, 9 ноября, в городе стал идти снег, который покрыл собой землю. Однако осадки не нарушили планов дорожников, который стали укладывать асфальт прямо на снег, пишет Е1.
Горожане заметили рабочих в Академическом районе и в Солнечном микрорайоне. В администрации Академа отметили, что дорожный участок, где сейчас идет ремонт, находится в частной собственности.
Напомним, в Екатеринбурге руководители некоторых районов лишились премий из-за того, что уборка снега не была проведена вовремя.