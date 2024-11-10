Рыбаки в Свердловской области поймали на озере много щук за 3 часа

Posted 10 ноября, 08:46
Published 10 ноября, 08:46
Modified 10 ноября, 08:48
Updated 10 ноября, 08:48
По словам свердловчанина, несмотря на то, что озеро почти высохло, в водоеме удалось поймать хороший улов за несколько часов. Самая большая рыба весит около трех килограммов, рассказали в группе ВКонтакте «Уральский клуб рыбалки».
Также рыбак сообщил, что заплыть на лодке было непросто. Для этого семье пришлось делать импровизированную тропинку.
Напомним, пожилой житель Нижней Туры выловил из водоема огромного карпа, которого приманил хлебом.