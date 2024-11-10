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Posted 10 ноября, 12:34

Published 10 ноября, 12:34

Modified 10 ноября, 12:36

Updated 10 ноября, 12:36

Ученики гимназии №35 в Екатеринбурге массово отравились

Ученики гимназии №35 в Екатеринбурге массово отравились

10 ноября 2024, 12:34
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге у учеников разных классов гимназии №35 проявились симптомы отравления с 7 ноября 2024 года.

По словам мамы двух заболевших детей, школьники четвертых и пятых классов жалуются на рвоту, боль в животе и диарею. Так, в классе одного из ее детей аналогичные признаки появились еще у 10 человек, пишет Е1.

Женщина предполагает, что ученики могли отравиться едой в школьной столовой. Также она сообщила, что педагоги составляют списки отравившихся и просят их описать симптомы заболевания.

Директор учебного учреждения Елена Никандрова рассказала, что школьников временно отправили на дистант и провели обработку в помещениях.

Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге было массовое отравление учеников школы №79.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Дети#Школьники#ЧП#Отравление#Гимназия#18+#Екатеринбург#Инцидент
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