Ученики гимназии №35 в Екатеринбурге массово отравились

Posted 10 ноября, 12:34
Published 10 ноября, 12:34
Modified 10 ноября, 12:36
Updated 10 ноября, 12:36
По словам мамы двух заболевших детей, школьники четвертых и пятых классов жалуются на рвоту, боль в животе и диарею. Так, в классе одного из ее детей аналогичные признаки появились еще у 10 человек, пишет Е1.
Женщина предполагает, что ученики могли отравиться едой в школьной столовой. Также она сообщила, что педагоги составляют списки отравившихся и просят их описать симптомы заболевания.
Директор учебного учреждения Елена Никандрова рассказала, что школьников временно отправили на дистант и провели обработку в помещениях.
Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге было массовое отравление учеников школы №79.