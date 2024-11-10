Владислав Пинаев поздравил сотрудников ОВД Нижнего Тагила с праздником

Posted 10 ноября, 11:56
Published 10 ноября, 11:56
Modified 10 ноября, 11:58
Updated 10 ноября, 11:58
В своей поздравительной речи Пинаев отметил непростую службу правоохранителей, а также выразил им благодарность за их работу и защиту граждан. Данный пост он опубликовал в своем Telegram-канале.
Желаю вам здоровья, счастья и успешной службы! Пусть каждый день приносит только положительные результаты, а ваша работа будет оценена по достоинству, — говорит глава города.
Напомним, 20 октября 2024 года собственный праздник отмечали сотрудники области дорожного хозяйства.