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Posted 10 ноября, 11:56

Published 10 ноября, 11:56

Modified 10 ноября, 11:58

Updated 10 ноября, 11:58

Владислав Пинаев поздравил сотрудников ОВД Нижнего Тагила с праздником

Владислав Пинаев поздравил сотрудников ОВД Нижнего Тагила с праздником

10 ноября 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев выступил с поздравлением полицейских с днем сотрудников ОВД. Профессиональный праздник отмечается 10 ноября 2024 года.

В своей поздравительной речи Пинаев отметил непростую службу правоохранителей, а также выразил им благодарность за их работу и защиту граждан. Данный пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Желаю вам здоровья, счастья и успешной службы! Пусть каждый день приносит только положительные результаты, а ваша работа будет оценена по достоинству, — говорит глава города.

Напомним, 20 октября 2024 года собственный праздник отмечали сотрудники области дорожного хозяйства.

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