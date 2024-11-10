Житель Екатеринбурга бегает с ножом и пугает соседей 8 лет

Posted 10 ноября, 05:29
Published 10 ноября, 05:29
Modified 10 ноября, 05:31
Updated 10 ноября, 05:31
По словам одного из местных жителей, когда супруга соседа уезжает на несколько дней, он устраивает шум. Так, он включает громко музыку почти на всю ночь, бегает в подъезде с ножом и ломится в двери к остальным жильцам, рассказали в Telegram-канале «Свет. Екатеринбург».
Соседи неоднократно вызывали полицию, однако ситуацию это не улучшает. Кроме того, три года назад им пришлось даже связать дебошира, поскольку он нападал на людей.
Напомним, в сентябре 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина во дворе угрожал детям ножом, а также забирал их вещи.