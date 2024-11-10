Житель Екатеринбурга бегает с ножом и пугает соседей 8 лет

По словам одного из местных жителей, когда супруга соседа уезжает на несколько дней, он устраивает шум. Так, он включает громко музыку почти на всю ночь, бегает в подъезде с ножом и ломится в двери к остальным жильцам, рассказали в Telegram-канале «Свет. Екатеринбург».