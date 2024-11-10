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Posted 10 ноября, 05:29

Published 10 ноября, 05:29

Modified 10 ноября, 05:31

Updated 10 ноября, 05:31

Житель Екатеринбурга бегает с ножом и пугает соседей 8 лет

Житель Екатеринбурга бегает с ножом и пугает соседей 8 лет

10 ноября 2024, 05:29
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге жильцы дома в Малахитовом переулке пожаловались на соседа, который устраивает шум и бегает с ножом уже много лет.

По словам одного из местных жителей, когда супруга соседа уезжает на несколько дней, он устраивает шум. Так, он включает громко музыку почти на всю ночь, бегает в подъезде с ножом и ломится в двери к остальным жильцам, рассказали в Telegram-канале «Свет. Екатеринбург».

Соседи неоднократно вызывали полицию, однако ситуацию это не улучшает. Кроме того, три года назад им пришлось даже связать дебошира, поскольку он нападал на людей.

Напомним, в сентябре 2024 года в Нижнем Тагиле мужчина во дворе угрожал детям ножом, а также забирал их вещи.

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