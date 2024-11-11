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Posted 11 ноября, 10:19

Published 11 ноября, 10:19

Modified 11 ноября, 10:21

Updated 11 ноября, 10:21

14 музеев возьмут под круглосуточную охрану в Нижнем Тагиле

14 музеев возьмут под круглосуточную охрану в Нижнем Тагиле

11 ноября 2024, 10:19
Фото: 1MI.
1,2 миллиона рублей выделено в Нижнем Тагиле для круглосуточной охраны 14 объектов музея заповедника «Горнозаводской Урал».

Работать охранники по договору будут с 1 января по 31 августа 2025 года. Среди объектов значатся здание главного управления Демидовскими заводами с пристроями, краеведческая библиотека, дом Черепановых, Господский дом, башня на Лисьей горе и другие.

Сотрудникам придется следить за состоянием охранно-пожарных и тревожных сигнализаций. Охранники должны быть в фирменной экипировке, с табельным оружием и иметь удостоверения установленного образца.

При срабатывании сигнала им необходимо незамедлительно выезжать на объекты для выяснения причин и задержания лиц, которые совершили противоправны действия. Однако, вскрывать музеи возможно только в присутствии заказчика, выяснила редакция TagilCity.ru.

Напомним, что в России вооружат охранников, работающих в школах и детских садах.

При входе в Драматический театр в Нижнем Тагиле будет стоять вооруженная охрана
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