14 музеев возьмут под круглосуточную охрану в Нижнем Тагиле

Posted 11 ноября, 10:19
Published 11 ноября, 10:19
Modified 11 ноября, 10:21
Updated 11 ноября, 10:21
Работать охранники по договору будут с 1 января по 31 августа 2025 года. Среди объектов значатся здание главного управления Демидовскими заводами с пристроями, краеведческая библиотека, дом Черепановых, Господский дом, башня на Лисьей горе и другие.
Сотрудникам придется следить за состоянием охранно-пожарных и тревожных сигнализаций. Охранники должны быть в фирменной экипировке, с табельным оружием и иметь удостоверения установленного образца.
При срабатывании сигнала им необходимо незамедлительно выезжать на объекты для выяснения причин и задержания лиц, которые совершили противоправны действия. Однако, вскрывать музеи возможно только в присутствии заказчика, выяснила редакция TagilCity.ru.
Напомним, что в России вооружат охранников, работающих в школах и детских садах.