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Posted 11 ноября, 12:57

Published 11 ноября, 12:57

Modified 11 ноября, 12:59

Updated 11 ноября, 12:59

Бассейн на ВМЗ в Нижнем Тагиле планируют открыть до конца года

Бассейн на ВМЗ в Нижнем Тагиле планируют открыть до конца года

11 ноября 2024, 12:57
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле немного затягивается открытие бассейна в спортивной школе на ВМЗ. Однако, объект пообещали сдать в декабре 2024 года.

По контракту, капитальный ремонт должен был быть окончен к 31 октября. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, возникли проблемы с проржавевшими трубами.

Чаша бассейна уже почти готова. Но пока он стоял, там полностью заржавел ввод холодной воды. Сейчас совместно со специалистами «Водоканала-НТ» подрядчик ищет место подключения, — ответил в прямом эфире мэр на вопрос жительницы города об открытии.

По его словам, после этого трубу полностью заменят и бассейн начнет функционировать. Ориентировочно, это произойдет в декабре 2024 года.

Напомним, что на капремонт спортивного объекта было выделено девять миллионов рублей.

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#Евгения Сафина#Общество#Спорт#Капремонт#Бассейн#Плавание#Екатеринбург
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