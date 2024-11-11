Бассейн на ВМЗ в Нижнем Тагиле планируют открыть до конца года

Posted 11 ноября, 12:57
Published 11 ноября, 12:57
Modified 11 ноября, 12:59
Updated 11 ноября, 12:59
По контракту, капитальный ремонт должен был быть окончен к 31 октября. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, возникли проблемы с проржавевшими трубами.
Чаша бассейна уже почти готова. Но пока он стоял, там полностью заржавел ввод холодной воды. Сейчас совместно со специалистами «Водоканала-НТ» подрядчик ищет место подключения, — ответил в прямом эфире мэр на вопрос жительницы города об открытии.
По его словам, после этого трубу полностью заменят и бассейн начнет функционировать. Ориентировочно, это произойдет в декабре 2024 года.
Напомним, что на капремонт спортивного объекта было выделено девять миллионов рублей.