tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 13:21

Published 11 ноября, 13:21

Modified 11 ноября, 13:23

Updated 11 ноября, 13:23

Деньги на соленую рыбу из магазина больше не трачу, солю сама: филе нежное и сочное

Деньги на соленую рыбу из магазина больше не трачу, солю сама: филе нежное и сочное

11 ноября 2024, 13:21
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Соленая рыба нынче стоит недешево. Ели вы хотите угостить своих близких или гостей вкусным рыбным блюдом, но при этом не готовы выкладывать тысячи рублей, попробуйте засолить рыбу дома.

Необязательно выбирать дорогие элитные сорта рыбы — лосось или форель. Для первого опыта засолки прекрасно подойдет и кета. Эта рыба также относится к семейству лососевых, однако ее мясо считается диетическим из-за низкого по сравнению с другими сортами содержания жира.

Опытные хозяйки добавляют в яичницу-болтунью этот ингредиент: вкус умопомрачительный
Узнать подробнее

Нам потребуются следующие ингредиенты:

  • свежая рыба -1 кг;
  • крупная соль — 3 столовые ложки (количество соли можно регулировать в зависимости от желаемого уровня солености);
  • сахар — 2 столовые ложки;
  • перец черный горошком — 1 чайная ложка;
  • лаврушка — 2-3 штуки;
  • специи: кориандр, гвоздику, укроп или чеснок — по вкусу.

Рыбу как следует очистите от чешуи и внутренностей, хорошенько промыв ее под слабой струей воды. Если рыба крупная, можно разрезать ее вдоль, оставляя кожу — это ускорит процесс засолки. Также при необходимости можно нарезать кету на готовые порции. Обязательно подсушите рыбу после предварительной подготовки.

Соль и сахар соедините в миске в пропорции примерно 3:1. Измельчите приправы: черный перец, лавровый лист и, если используете, другие специи. Затем выложите слой соли и сахара на дно неметаллической емкости, в которой будете солить рыбу. Разместите рыбу в ней рыбу, щедро посыпая каждый кусок приготовленной смесью соли и сахара. Также посыпьте специями и лавровым листом.

Слабосоленая рыба является настоящим деликатесом и украшением любого столаСлабосоленая рыба является настоящим деликатесом и украшением любого стола
Слабосоленая рыба является настоящим деликатесом и украшением любого стола. Фото: Изображение Midjourney
Сверху уложите тяжелое блюдце в качестве гнета. Любителям слабосоленой рыбки достаточно продержать продукт в холодильнике 5—6 часов. После кета готова к употреблению, — советуют авторы рецепта на портале primamedia.ru.

Если вы любите более соленую рыбу, можно оставить ее на более длительный период.
По истечении времени достаньте рыбу и промойте ее от излишков соли. При необходимости рыбу можно замочить в воде на 15-20 минут, чтобы убрать излишнюю соленость. Слегка подсушите рыбу бумажными полотенцами.

Храните готовую рыбу в закрытой посуде в холодильнике не более 7-10 дней. Подавайте засоленную рыбу с луком, зеленью и маслицем. Она отлично сочетается с картофелем и хлебом.

Ранее эксперты поделились рецептом вкусной и хрустящей квашеной капусты.

Источник: primamedia.ru.

Эксперт рассказал, почему не стоит хранить еду в фольге
Узнать подробнее
Читайте также:
Опытные хозяйки добавляют этот фрукт в мясной фарш — рецепт простой, но гениальныйГотовим борщевую заправку со свеклой на зиму: борщ сварится гораздо быстрееВкуснейшие рыбные котлеты словно из советской столовой: подойдет даже дешевая рыба
#Дарья Бобровицкая#Россия#Еда#Свердловская область#Рецепт#КЦ#Еда и напитки#Домашняя еда#Засолка рыбы#Домашняя кухня#Соленая рыба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика