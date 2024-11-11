Деньги на соленую рыбу из магазина больше не трачу, солю сама: филе нежное и сочное

Posted 11 ноября, 13:21
Published 11 ноября, 13:21
Modified 11 ноября, 13:23
Updated 11 ноября, 13:23
Необязательно выбирать дорогие элитные сорта рыбы — лосось или форель. Для первого опыта засолки прекрасно подойдет и кета. Эта рыба также относится к семейству лососевых, однако ее мясо считается диетическим из-за низкого по сравнению с другими сортами содержания жира.
Нам потребуются следующие ингредиенты:
Рыбу как следует очистите от чешуи и внутренностей, хорошенько промыв ее под слабой струей воды. Если рыба крупная, можно разрезать ее вдоль, оставляя кожу — это ускорит процесс засолки. Также при необходимости можно нарезать кету на готовые порции. Обязательно подсушите рыбу после предварительной подготовки.
Соль и сахар соедините в миске в пропорции примерно 3:1. Измельчите приправы: черный перец, лавровый лист и, если используете, другие специи. Затем выложите слой соли и сахара на дно неметаллической емкости, в которой будете солить рыбу. Разместите рыбу в ней рыбу, щедро посыпая каждый кусок приготовленной смесью соли и сахара. Также посыпьте специями и лавровым листом.
Сверху уложите тяжелое блюдце в качестве гнета. Любителям слабосоленой рыбки достаточно продержать продукт в холодильнике 5—6 часов. После кета готова к употреблению, — советуют авторы рецепта на портале primamedia.ru.
Если вы любите более соленую рыбу, можно оставить ее на более длительный период.
По истечении времени достаньте рыбу и промойте ее от излишков соли. При необходимости рыбу можно замочить в воде на 15-20 минут, чтобы убрать излишнюю соленость. Слегка подсушите рыбу бумажными полотенцами.
Храните готовую рыбу в закрытой посуде в холодильнике не более 7-10 дней. Подавайте засоленную рыбу с луком, зеленью и маслицем. Она отлично сочетается с картофелем и хлебом.
Ранее эксперты поделились рецептом вкусной и хрустящей квашеной капусты.
Источник: primamedia.ru.