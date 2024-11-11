Деньги на соленую рыбу из магазина больше не трачу, солю сама: филе нежное и сочное

Соль и сахар соедините в миске в пропорции примерно 3:1. Измельчите приправы: черный перец, лавровый лист и, если используете, другие специи. Затем выложите слой соли и сахара на дно неметаллической емкости, в которой будете солить рыбу. Разместите рыбу в ней рыбу, щедро посыпая каждый кусок приготовленной смесью соли и сахара. Также посыпьте специями и лавровым листом.