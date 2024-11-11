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Posted 11 ноября, 08:14

Published 11 ноября, 08:14

Modified 11 ноября, 08:16

Updated 11 ноября, 08:16

Екатеринбуржцы задолжали больше 28 млн рублей по административным штрафам

Екатеринбуржцы задолжали больше 28 млн рублей по административным штрафам

11 ноября 2024, 08:14
Фото: 1MI.
24 тысячи екатеринбуржцев задолжали больше 28 млн рублей по административным штрафам.

В столице Среднего Урала местные жители массово не оплачивают штрафы. На сегодняшний день общая сумма задолженности 24,2 тысячи человек составляет уже 28 млн рублей. В связи с этим в городе с 11 по 15 ноября пройдет операция «Должник».

Полиция предупреждает, что за неуплату штрафов граждан могут арестовать на две недели, отправить на принудительные работы или выписывать штраф в двойном размере.

Напомним, водитель автомобиля в Екатеринбурге накопил 214 штрафов за 2 месяца.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Долг#Должник#Екатеринбург#Инцидент
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