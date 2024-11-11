Екатеринбуржцы задолжали больше 28 млн рублей по административным штрафам

Posted 11 ноября, 08:14
Published 11 ноября, 08:14
Modified 11 ноября, 08:16
Updated 11 ноября, 08:16
В столице Среднего Урала местные жители массово не оплачивают штрафы. На сегодняшний день общая сумма задолженности 24,2 тысячи человек составляет уже 28 млн рублей. В связи с этим в городе с 11 по 15 ноября пройдет операция «Должник».
Полиция предупреждает, что за неуплату штрафов граждан могут арестовать на две недели, отправить на принудительные работы или выписывать штраф в двойном размере.
Напомним, водитель автомобиля в Екатеринбурге накопил 214 штрафов за 2 месяца.