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Posted 11 ноября 2024, 10:17

Published 11 ноября 2024, 10:17

Modified 11 ноября 2024, 10:19

Updated 11 ноября 2024, 10:19

Экс-глава свердловского минтранса в суде признался в получении взятки

Экс-глава свердловского минтранса в суде признался в получении взятки

11 ноября 2024, 10:17
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге судят экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Василия Старкова.

Как стало известно, Старков получил взятку 4 млн рублей осенью прошлого года. За эти средства он обещал руководителю строительной фирмы «Мелиострой» заключить с этой организацией госконтракты.

После передачи денежных средств экс-министр поручил директору ГКУ «Управление автомобильных дорог» заключить 2 контракта по 1,5 млрд рублей каждый именно с этой организацией. Сообщается, что вину Старков полностью признает.

Дело взяткодателей рассматривается отдельно.

Напомним, в ноябре прошлого года экс-министр Василий Старков отправится на СВО.

Защита свердловского экс-министра Старкова просила оставить его на СВО
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Суд#Взятка#Взяточничество#Екатеринбург#Инцидент
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