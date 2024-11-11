Экс-глава свердловского минтранса в суде признался в получении взятки

Posted 11 ноября, 10:17
Published 11 ноября, 10:17
Modified 11 ноября, 10:19
Updated 11 ноября, 10:19
Как стало известно, Старков получил взятку 4 млн рублей осенью прошлого года. За эти средства он обещал руководителю строительной фирмы «Мелиострой» заключить с этой организацией госконтракты.
После передачи денежных средств экс-министр поручил директору ГКУ «Управление автомобильных дорог» заключить 2 контракта по 1,5 млрд рублей каждый именно с этой организацией. Сообщается, что вину Старков полностью признает.
Дело взяткодателей рассматривается отдельно.
Напомним, в ноябре прошлого года экс-министр Василий Старков отправится на СВО.