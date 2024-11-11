Эксперт предостерг кузбассовцев от этой нужной привычки

«Это делает кожу более уязвимой к инфекциям и повышает риск проникновения в организм бактерий и других вредных веществ. Антисептики не всегда эффективны против всех видов бактерий. Например, они могут не справляться с устойчивыми к антибиотикам бактериями или вирусами, такими как вирус гриппа. Постоянное использование антисептиков, за исключением спиртосодержащих средств, способствует развитию резистентности у бактерий, что делает их менее восприимчивыми к действию таких средств в будущем», — подчеркнул собеседник издания.