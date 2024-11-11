Эксперт предостерг кузбассовцев от этой нужной привычки

Posted 11 ноября, 13:40
Published 11 ноября, 13:40
Modified 11 ноября, 13:40
Updated 11 ноября, 13:40
«Частое применение спиртосодержащих средств может привести к раздражению, зуду и трещинам на коже. Некоторые компоненты антисептиков — такие как цетилпиридиний хлорид, повидон-йод, триклозан и хлоргексидин — способны вызывать аллергические реакции», — рассказал специалист.
Кроме того, по его словам, спиртосодержащие антисептики разрушают естественный липидный барьер кожи, который защищает ее от вредных воздействий окружающей среды, пишет sibdepo.ru.
«Это делает кожу более уязвимой к инфекциям и повышает риск проникновения в организм бактерий и других вредных веществ. Антисептики не всегда эффективны против всех видов бактерий. Например, они могут не справляться с устойчивыми к антибиотикам бактериями или вирусами, такими как вирус гриппа. Постоянное использование антисептиков, за исключением спиртосодержащих средств, способствует развитию резистентности у бактерий, что делает их менее восприимчивыми к действию таких средств в будущем», — подчеркнул собеседник издания.
При случайном попадании в глаза или рот антисептики могут вызывать раздражение слизистых оболочек, что приведет к возникновению неприятных ощущений — жжению, покраснению и даже временному ухудшению зрения, заключил химик.