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Posted 11 ноября, 13:40

Published 11 ноября, 13:40

Modified 11 ноября, 13:40

Updated 11 ноября, 13:40

Эксперт предостерг кузбассовцев от этой нужной привычки

11 ноября 2024, 13:40
Несмотря на удобство антисептиков, их постоянное использование вместо мытья рук может привести к ряду негативных последствий. Об этом заявил в беседе с RT доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Частое применение спиртосодержащих средств может привести к раздражению, зуду и трещинам на коже. Некоторые компоненты антисептиков — такие как цетилпиридиний хлорид, повидон-йод, триклозан и хлоргексидин — способны вызывать аллергические реакции», — рассказал специалист.

Кроме того, по его словам, спиртосодержащие антисептики разрушают естественный липидный барьер кожи, который защищает ее от вредных воздействий окружающей среды, пишет sibdepo.ru.

«Это делает кожу более уязвимой к инфекциям и повышает риск проникновения в организм бактерий и других вредных веществ. Антисептики не всегда эффективны против всех видов бактерий. Например, они могут не справляться с устойчивыми к антибиотикам бактериями или вирусами, такими как вирус гриппа. Постоянное использование антисептиков, за исключением спиртосодержащих средств, способствует развитию резистентности у бактерий, что делает их менее восприимчивыми к действию таких средств в будущем», — подчеркнул собеседник издания.

При случайном попадании в глаза или рот антисептики могут вызывать раздражение слизистых оболочек, что приведет к возникновению неприятных ощущений — жжению, покраснению и даже временному ухудшению зрения, заключил химик.

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