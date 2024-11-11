Эта подкормку использую даже зимой: насыпаю в мерзлую землю — весной грядки не узнать

Posted 11 ноября, 10:17
Published 11 ноября, 10:17
Modified 11 ноября, 10:30
Updated 11 ноября, 10:30
Опытные агрономы говорят, что насыпать крупу можно даже поверх снега: в этом случае полезные вещества, которые содержатся в ней, уйдут в почву вместе с талыми водами.
Замена компоста на крупу — это не только экономично, но и просто. Один стакан крупы обойдётся дешевле мешка удобрений, и его легко применить в зимний период, — советуют эксперты «Ставрополь медиа».
Добавление в грунт круп может улучшить его дренажные свойства, предотвращая застой воды, который может привести к загниванию корней. Наиболее полезными для почвы могут быть овсянка, перловка, пшено, греча и рис.
Однако стоит помнить, что крупа не заменяет полноценные органические удобрения и химические подкормки — это лишь добавка. Эффективное земледелие требует баланса, поэтому обязательно чередуйте использование крупы с другими видами удобрений, особенно органическими компостами и минеральными подкормками.
Перед использованием крупу лучше всего смолоть в муку или хотя бы в крупную крошку. Это ускорит разложение крупы в почве и сделает питательные вещества более доступными для растений, а еще цельнозерновая крупа не будет служить приманкой для голодных птиц. Кстати, крупу можно добавлять в компостную кучу. При разложении она обогащает компост и, соответственно, почву, когда компост используется.
Рассыпьте подготовленную крупу по поверхности почвы, слегка перекопайте грядки, чтобы она оказалась под слоем грунта — за зиму крупа успеет разложиться.
Использовать крупу как удобрение можно 1-2 раза в сезон. Частое применение без интервала может привести к ухудшению структуры почвы. Кроме того, если крупу использовать в слишком больших количествах, это может привести к избыточному развитию грибков и бактерий, что, в свою очередь, может навредить растениям. Также некоторые крупы необходимо обрабатывать, чтобы предотвратить появление нежелательных вредителей или плесени.
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Источник: stavropol.media.