tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 10:17

Published 11 ноября, 10:17

Modified 11 ноября, 10:30

Updated 11 ноября, 10:30

Эта подкормку использую даже зимой: насыпаю в мерзлую землю — весной грядки не узнать

Эта подкормку использую даже зимой: насыпаю в мерзлую землю — весной грядки не узнать

11 ноября 2024, 10:17
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Использование крупы в качестве удобрения для почвы — не самое традиционное решение, однако дачники применяют этот метод все чаще. Дело в том, что цельнозерновые крупы содержат полезный азот, фосфор и калий, а также способствуют улучшению структуры почвы.

Опытные агрономы говорят, что насыпать крупу можно даже поверх снега: в этом случае полезные вещества, которые содержатся в ней, уйдут в почву вместе с талыми водами.

Замена компоста на крупу — это не только экономично, но и просто. Один стакан крупы обойдётся дешевле мешка удобрений, и его легко применить в зимний период, — советуют эксперты «Ставрополь медиа».
Осенью сыпьте эти удобрения прямо под кусты: ягоды вырастут размером с кулак
Узнать подробнее

Добавление в грунт круп может улучшить его дренажные свойства, предотвращая застой воды, который может привести к загниванию корней. Наиболее полезными для почвы могут быть овсянка, перловка, пшено, греча и рис.

Однако стоит помнить, что крупа не заменяет полноценные органические удобрения и химические подкормки — это лишь добавка. Эффективное земледелие требует баланса, поэтому обязательно чередуйте использование крупы с другими видами удобрений, особенно органическими компостами и минеральными подкормками.

Перед использованием крупу лучше всего смолоть в муку или хотя бы в крупную крошку. Это ускорит разложение крупы в почве и сделает питательные вещества более доступными для растений, а еще цельнозерновая крупа не будет служить приманкой для голодных птиц. Кстати, крупу можно добавлять в компостную кучу. При разложении она обогащает компост и, соответственно, почву, когда компост используется.

Не нужно сыпать в землю все подряд: какие удобрения запрещено смешивать
Узнать подробнее

Рассыпьте подготовленную крупу по поверхности почвы, слегка перекопайте грядки, чтобы она оказалась под слоем грунта — за зиму крупа успеет разложиться.

Использовать крупу как удобрение можно 1-2 раза в сезон. Частое применение без интервала может привести к ухудшению структуры почвы. Кроме того, если крупу использовать в слишком больших количествах, это может привести к избыточному развитию грибков и бактерий, что, в свою очередь, может навредить растениям. Также некоторые крупы необходимо обрабатывать, чтобы предотвратить появление нежелательных вредителей или плесени.

Ранее мы рассказали вам, как правильно обработать ваш сад от вредителей и болезней в ноябре.

Источник: stavropol.media.

Снег на даче как друг и помощник: где сохранить, а откуда лучше убрать
Узнать подробнее
Читайте также:
Вредители не пройдут, а болезни исчезнут: как обеззараживать почву на даче осеньюНа даче заменили мульчу на картон и горя не знаем: сорняки больше не нужно выпалыватьГотовим землю к зиме: почему доломитовая и костная мука — идеальные осенние удобрения
#Дарья Бобровицкая#Россия#Свердловская область#Плесень#Почва#Бактерии#Дача#Растения#Грунт#Вредители#Дом и сад#КЦ#Удобрение#Крупа#Земледелие#Органические удобрения#Минеральные подкормки#Компост#Грибки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика