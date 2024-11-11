Эта подкормку использую даже зимой: насыпаю в мерзлую землю — весной грядки не узнать

Перед использованием крупу лучше всего смолоть в муку или хотя бы в крупную крошку. Это ускорит разложение крупы в почве и сделает питательные вещества более доступными для растений, а еще цельнозерновая крупа не будет служить приманкой для голодных птиц. Кстати, крупу можно добавлять в компостную кучу. При разложении она обогащает компост и, соответственно, почву, когда компост используется.