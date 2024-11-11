Глава Нижнего Тагила рассказал о причинах перебоев с общественным транспортом

Работа общественного транспорта на сегодняшний день вызывает много нареканий у жителей Нижнего Тагила. Среди основных проблем: несоблюдение расписания, игнорирование водителями официальных остановок и другие. Чаще всего горожане не могут уехать на Вагонку или с Вагонки, а также на Тагилстрой и в обратном направлении.