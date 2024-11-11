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Posted 11 ноября, 12:59

Published 11 ноября, 12:59

Modified 11 ноября, 13:01

Updated 11 ноября, 13:01

Глава Нижнего Тагила рассказал о причинах перебоев с общественным транспортом

Глава Нижнего Тагила рассказал о причинах перебоев с общественным транспортом

11 ноября 2024, 12:59
Фото: tagilcity.ru.
Недовольство работой общественного транспорта в Нижнем Тагиле среди горожан нарастает с наступлением холодов. Большинство автобусов по-прежнему не придерживаются расписания: уехать сложно как утром, так и в вечернее время. Глава муниципалитета Владислав Пинаев рассказал, почему проблемы сохраняются.

Работа общественного транспорта на сегодняшний день вызывает много нареканий у жителей Нижнего Тагила. Среди основных проблем: несоблюдение расписания, игнорирование водителями официальных остановок и другие. Чаще всего горожане не могут уехать на Вагонку или с Вагонки, а также на Тагилстрой и в обратном направлении.

Неоднократно мы работали с компаниями, которые осуществляют пассажирские перевозки в городе. Не всем нравятся штрафы, которые выписывают перевозчикам за не выполнение обязательств. Однако самая острая проблема — отсутствие кадров. Эта проблема повсеместная. Кроме того, наблюдается активный отток мигрантов в те регионы, где заработная плата превышает предлагаемую в Нижнем Тагиле. Работа продолжается в этом направлении, — рассказал глава города Владислав Пинаев.
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По мнению администрации, одну из проблем помогут решить 3 новых автобуса, которые станут курсировать из микрорайона Вагонка до микрорайона ГГМ и обратно, ориентировочно по маршруту №77. Он будет проходить по Луганскому проспекту через Тагильский пруд, а конечно точкой станет ЦГБ №1.

Открытие нового направления не решит сразу все проблемы, но за один рейс эти автобусы смогут перевозить большее количество пассажиров. Ранее мы рассматривали вариант покупки электробусов, но по цене выходит, что они значительно дороже, — добавил градоначальник.
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