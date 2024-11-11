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Posted 11 ноября, 15:38

Published 11 ноября, 15:38

Modified 11 ноября, 15:40

Updated 11 ноября, 15:40

В Екатеринбурге 13-летняя девочка отравилась алкоголем в киноруме

Истерила и звала маму: 13-летняя екатеринбурженка отравилась алкоголем в киноруме

11 ноября 2024, 15:38
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге 13-летняя девочка отравилась алкоголем в киноруме

В Екатеринбурге 13-летнюю школьницу увезли на скорой из кинорума «Город грехов» из-за отравления алкоголем. При этом в заведении горячительные напитки не продаются.

Девочке стало плохо во время киносеанса в субботу, 9 ноября, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев происшествия.

Зрители рассказали, что несовершеннолетняя лежала на полу в коридоре, билась в истерике и звала маму. Сотрудники вызвали ей скорую. Медики приняли решение госпитализировать подростка.

Инцидент подтвердили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. С семьей девочки работают эксперты ПДН. Ее здоровью уже ничего не угрожает — из стационара ребенка выписали.

Ранее в Екатеринбурге трое подростков от 14 до 17 лет распивали алкоголь в Шарташском парке и серьезно отравились.

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