Истерила и звала маму: 13-летняя екатеринбурженка отравилась алкоголем в киноруме

Posted 11 ноября, 15:38
Published 11 ноября, 15:38
Modified 11 ноября, 15:40
Updated 11 ноября, 15:40
Девочке стало плохо во время киносеанса в субботу, 9 ноября, пишет Е1 со ссылкой на очевидцев происшествия.
Зрители рассказали, что несовершеннолетняя лежала на полу в коридоре, билась в истерике и звала маму. Сотрудники вызвали ей скорую. Медики приняли решение госпитализировать подростка.
Инцидент подтвердили в пресс-службе УМВД Екатеринбурга. С семьей девочки работают эксперты ПДН. Ее здоровью уже ничего не угрожает — из стационара ребенка выписали.
Ранее в Екатеринбурге трое подростков от 14 до 17 лет распивали алкоголь в Шарташском парке и серьезно отравились.