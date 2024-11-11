Истерила и звала маму: 13-летняя екатеринбурженка отравилась алкоголем в киноруме

В Екатеринбурге 13-летняя девочка отравилась алкоголем в киноруме

В Екатеринбурге 13-летнюю школьницу увезли на скорой из кинорума «Город грехов» из-за отравления алкоголем. При этом в заведении горячительные напитки не продаются.