Итоги недели: «угарный» месяц, сероводород и свиной навоз

В первую неделю ноября в Нижнем Тагиле второй раз были выявлены нарушения нормативов по веществам-загрязнителям. Согласно данным УГМС, впервые в городе в этом месяце датчики уловили сероводород неделей ранее — 2 ноября на Тагилстрое. Второй раз — 6 ноября — к сероводороду прибавился еще и формальдегид, на Сухоложском поселке. Газоанализатор TagilCity.ru нарушения на вокзале не выявил, но изредка фиксировал наличие диоксида азота на контрольной точке.