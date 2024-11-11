tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 06:31

Published 11 ноября, 06:31

Modified 11 ноября, 06:33

Updated 11 ноября, 06:33

Итоги недели: «угарный» месяц, сероводород и свиной навоз

Итоги недели: «угарный» месяц, сероводород и свиной навоз

11 ноября 2024, 06:31
Фото: tagilcity.ru.
Сюжет
Выбросы
Вспомним события, произошедшие в Свердловской области, так или иначе повлиявшие на экологию. Все новости, вышедшие на TagilCity.ru в период с 4 по 10 ноября.

В первую неделю ноября в Нижнем Тагиле второй раз были выявлены нарушения нормативов по веществам-загрязнителям. Согласно данным УГМС, впервые в городе в этом месяце датчики уловили сероводород неделей ранее — 2 ноября на Тагилстрое. Второй раз — 6 ноября — к сероводороду прибавился еще и формальдегид, на Сухоложском поселке. Газоанализатор TagilCity.ru нарушения на вокзале не выявил, но изредка фиксировал наличие диоксида азота на контрольной точке.

Формальдегид и сероводород превысили норму в Нижнем Тагиле 6 ноября
Узнать подробнее

Также TagilCity.ru подвел итоги измерений качества воздуха за октябрь 2024 года. Шесть дней осеннего месяца тагильчане дышали оксидом азота и угарным газом (он же — оксид углерода). Самый загрязненный в этот период район — Красный Камень.

Почти неделю октября жители Нижнего Тагила дышали угарным газом и оксидом азота
Узнать подробнее

В эти дни жители Нижнего Тагила не жаловались на вонь с производств, однако на неприятный запах обратили внимание жители поселка Горноуральский. Проблема, не решаемая годами— «аромат» свиного навоза, который в поля вывозят машины, предположительно, с агрокомплекса «Горноуральский». Несколько оранжевых машин, курсирующих по полям Малой Лаи, были замечены людьми в вечернее и в дневное время.

«Вонь невыносимая»: жители поселка под Тагилом вновь пожаловались на запах с полей
Узнать подробнее

Не отходя от темы скота, напомним, что в Свердловской области, по данным Свердловскстат, сократилась численность крупного рогатого скота. Не намного — на 0,69%, но все-таки отрицательная динамика есть. В цифрах это выражается следующим образом: было — 262 тысячи, стало — 261 тысяча поголовья скота.

Крупного рогатого скота в Свердловской области стало меньше
Узнать подробнее

Охотники Свердловской области помогают косулям. Нет, они не объявили на них охоту. Специалисты, наоборот, заботятся об особях и готовят им пищу на время зимнего периода. Подкормки, разложенные на территории леса, помогут животным пережить зиму до наступления весны.

Охотники в Свердловской области приготовили для косуль тонны зерна, соли и сена
Узнать подробнее

В Свердловской области компания по добыче драгметаллов ООО «Мостовское» получила штраф в 250 тысяч рублей за загрязнение рек Сорочка и Тура. Помимо этого природоохранная прокуратура привлекла ответственное лицо к дисциплинарной ответственности.

Компания по добыче драгметаллов оштрафована на 250 тысяч за загрязнение реки Тура
Узнать подробнее

В поселке под Нижним Тагилом — Черноисточинске — в ближайшие годы не будут строить ливневую канализацию. Против этого активно выступали местные жители, да и в правительстве лишних денег на проект не нашлось.

Средств нет: в Черноисточинске под Тагилом пока не будут строить нежеланную ливневку
Узнать подробнее
#Юлия Мамонтова#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Нарушение#Горноуральский#Качество#Выбросы#Вонь#Екатеринбург#Качество воздуха#Агрокомплекс Горноуральский
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика