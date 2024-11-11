Итоги недели: «угарный» месяц, сероводород и свиной навоз

Posted 11 ноября, 06:31
Published 11 ноября, 06:31
Modified 11 ноября, 06:33
Updated 11 ноября, 06:33
В первую неделю ноября в Нижнем Тагиле второй раз были выявлены нарушения нормативов по веществам-загрязнителям. Согласно данным УГМС, впервые в городе в этом месяце датчики уловили сероводород неделей ранее — 2 ноября на Тагилстрое. Второй раз — 6 ноября — к сероводороду прибавился еще и формальдегид, на Сухоложском поселке. Газоанализатор TagilCity.ru нарушения на вокзале не выявил, но изредка фиксировал наличие диоксида азота на контрольной точке.
Также TagilCity.ru подвел итоги измерений качества воздуха за октябрь 2024 года. Шесть дней осеннего месяца тагильчане дышали оксидом азота и угарным газом (он же — оксид углерода). Самый загрязненный в этот период район — Красный Камень.
В эти дни жители Нижнего Тагила не жаловались на вонь с производств, однако на неприятный запах обратили внимание жители поселка Горноуральский. Проблема, не решаемая годами— «аромат» свиного навоза, который в поля вывозят машины, предположительно, с агрокомплекса «Горноуральский». Несколько оранжевых машин, курсирующих по полям Малой Лаи, были замечены людьми в вечернее и в дневное время.
Не отходя от темы скота, напомним, что в Свердловской области, по данным Свердловскстат, сократилась численность крупного рогатого скота. Не намного — на 0,69%, но все-таки отрицательная динамика есть. В цифрах это выражается следующим образом: было — 262 тысячи, стало — 261 тысяча поголовья скота.
Охотники Свердловской области помогают косулям. Нет, они не объявили на них охоту. Специалисты, наоборот, заботятся об особях и готовят им пищу на время зимнего периода. Подкормки, разложенные на территории леса, помогут животным пережить зиму до наступления весны.
В Свердловской области компания по добыче драгметаллов ООО «Мостовское» получила штраф в 250 тысяч рублей за загрязнение рек Сорочка и Тура. Помимо этого природоохранная прокуратура привлекла ответственное лицо к дисциплинарной ответственности.
В поселке под Нижним Тагилом — Черноисточинске — в ближайшие годы не будут строить ливневую канализацию. Против этого активно выступали местные жители, да и в правительстве лишних денег на проект не нашлось.