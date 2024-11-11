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Posted 11 ноября, 14:23

Published 11 ноября, 14:23

Modified 11 ноября, 14:25

Updated 11 ноября, 14:25

Как сохранить саженцы до весны, если не посадили их осенью: 3 основных способа

Как сохранить саженцы до весны, если не посадили их осенью: 3 основных способа

11 ноября 2024, 14:23
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Саженцы спокойно перенесут даже самые сильные морозы, если обеспечить им правильные условия для зимовки. Предлагаем вашему вниманию три основных способа хранения молодых деревьев и кустиков в холодное время года.

Хранение в прикопе

Найдите на участке место, которое не затапливается весной. Выройте траншею глубиной около 30-40 см и достаточно широкой для размещения всех саженцев. Поместите саженцы в траншею под наклоном, корнями вниз. Засыпьте корни землей, уплотнив ее, чтобы удалить воздушные карманы. Укройте надземную часть лапником или мульчей для защиты от сильных морозов.

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Хранение в подвале или погребе

Убедитесь, что место хранения прохладное, но не замерзающее (оптимальная температура 0-5 градусов). Уложите саженцы так, чтобы корни были в контейнерах или полиэтиленовых мешках с влажным песком или торфом, сохраняя так влагу. Периодически проверяйте их состояние и добавляйте воду для поддержания влажности, если это необходимо.

Хранение в контейнерах

Посадите саженцы в большие горшки, используя качественную почвосмесь. Разместите контейнеры в холодном помещении, например, в неотапливаемом гараже или теплице.
Поддерживайте почву слегка влажной, чтобы корни не пересыхали.

Горшок поставьте в емкость побольше, чтобы между их стенками был зазор около 3-5 см. Это пространство надо заполнить опилками — они предохранят корни от вымерзания. В таком виде саженцы можно хранить на балконе, — советует автор telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», агроном Алексей Володихин.
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Как контролировать состояние саженцев

Регулярно проверяйте саженцы на наличие плесени, пересыхания или повреждений.
Удаляйте зараженные части или обрабатывайте фунгицидами, если требуется. В местах хранения, особенно в прикопе, необходимо позаботиться о защите от грызунов, установив сетки или ловушки.

Эти методы помогут сохранить ваши саженцы здоровыми и крепкими до весенней посадки.

А вот такими способами можно спасти кусты малины от сильных морозов.

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