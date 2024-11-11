Как сохранить саженцы до весны, если не посадили их осенью: 3 основных способа

Убедитесь, что место хранения прохладное, но не замерзающее (оптимальная температура 0-5 градусов). Уложите саженцы так, чтобы корни были в контейнерах или полиэтиленовых мешках с влажным песком или торфом, сохраняя так влагу. Периодически проверяйте их состояние и добавляйте воду для поддержания влажности, если это необходимо.