Как сохранить саженцы до весны, если не посадили их осенью: 3 основных способа

Posted 11 ноября, 14:23
Published 11 ноября, 14:23
Modified 11 ноября, 14:25
Updated 11 ноября, 14:25
Найдите на участке место, которое не затапливается весной. Выройте траншею глубиной около 30-40 см и достаточно широкой для размещения всех саженцев. Поместите саженцы в траншею под наклоном, корнями вниз. Засыпьте корни землей, уплотнив ее, чтобы удалить воздушные карманы. Укройте надземную часть лапником или мульчей для защиты от сильных морозов.
Убедитесь, что место хранения прохладное, но не замерзающее (оптимальная температура 0-5 градусов). Уложите саженцы так, чтобы корни были в контейнерах или полиэтиленовых мешках с влажным песком или торфом, сохраняя так влагу. Периодически проверяйте их состояние и добавляйте воду для поддержания влажности, если это необходимо.
Посадите саженцы в большие горшки, используя качественную почвосмесь. Разместите контейнеры в холодном помещении, например, в неотапливаемом гараже или теплице.
Поддерживайте почву слегка влажной, чтобы корни не пересыхали.
Горшок поставьте в емкость побольше, чтобы между их стенками был зазор около 3-5 см. Это пространство надо заполнить опилками — они предохранят корни от вымерзания. В таком виде саженцы можно хранить на балконе, — советует автор telegram-канала «Мой урожай I Сад. Огород. Цветы», агроном Алексей Володихин.
Регулярно проверяйте саженцы на наличие плесени, пересыхания или повреждений.
Удаляйте зараженные части или обрабатывайте фунгицидами, если требуется. В местах хранения, особенно в прикопе, необходимо позаботиться о защите от грызунов, установив сетки или ловушки.
Эти методы помогут сохранить ваши саженцы здоровыми и крепкими до весенней посадки.
А вот такими способами можно спасти кусты малины от сильных морозов.