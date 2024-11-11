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Posted 11 ноября, 09:00

Published 11 ноября, 09:00

Modified 11 ноября, 09:37

Updated 11 ноября, 09:37

В Горноуральском под Нижним Тагилом отремонтируют территорию школы

Капремонт территории и сетей планируется в школе под Нижним Тагилом

11 ноября 2024, 09:00
Фото: Изображение Midjourney.

В Горноуральском под Нижним Тагилом отремонтируют территорию школы

В поселке Горноуральский, который расположен под Нижним Тагилом, администрация ГГО планирует капитально отремонтировать наружные инженерные сети и внутреннюю территорию школы №24.

Закупку объявила администрация Горноуральского городского округа. Объект находится в пригородном районе, дом №34.

Сдать все работы подрядчику, который выиграет контракт, необходимо до 30 апреля 2025 года. Проектом предусмотрены демонтаж, валка деревьев и корчевка пней, планировка территории. Там установят контейнерную площадку для складирования мусора.

Также рабочие обустроят наружные сети водоснабжения, теплоснабжения, огородят территорию. Строителям необходимо сделать дорожки и площадки, газоны, установить скамейки и урны. Для этого выделено чуть более 48 миллионов рублей. Заявки на тендер можно подавать до 18 ноября 2025 года.

Напомним, что в школе №36 Нижнего Тагила отремонтируют актовый зал за 1,4 миллиона рублей.

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