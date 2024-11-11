Капремонт территории и сетей планируется в школе под Нижним Тагилом

Также рабочие обустроят наружные сети водоснабжения, теплоснабжения, огородят территорию. Строителям необходимо сделать дорожки и площадки, газоны, установить скамейки и урны. Для этого выделено чуть более 48 миллионов рублей. Заявки на тендер можно подавать до 18 ноября 2025 года.