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Posted 11 ноября, 12:05

Published 11 ноября, 12:05

Modified 11 ноября, 12:07

Updated 11 ноября, 12:07

Мэр Екатеринбурга замечен в метро

Мэр Екатеринбурга замечен в метро

11 ноября 2024, 12:05
Фото: 1MI.
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов замечен в екатеринбургском метрополитене.

После предложения Валентины Матвиенко, обращенному к мэру Екатеринбурга, ездить на работу в автобусе, градоначальника заметили в екатеринбургском метрополитене.

Вместе с градоначальником в метро проехались Рустам Галямов, Александр Толкачев и другие чиновники. Они зашли в вагон на станции «Чкаловская».

В мэрии изданию URA.RU пояснили, что глава города тестировал возможность оплаты проезда биометрией. После этого градоначальник поехал на работу на метро.

Напомним, Ксения Собчак призвала екатеринбуржцев проверить, как мэр Орлов ездит на автобусе.

Матвиенко посоветовала мэру Екатеринбурга покататься в давке на автобусе
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#Екатерина Смирнова#Общество#Метро#Мэр#Власть#Екатеринбург
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