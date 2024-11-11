Мэр Екатеринбурга замечен в метро

Posted 11 ноября, 12:05
Published 11 ноября, 12:05
Modified 11 ноября, 12:07
Updated 11 ноября, 12:07
После предложения Валентины Матвиенко, обращенному к мэру Екатеринбурга, ездить на работу в автобусе, градоначальника заметили в екатеринбургском метрополитене.
Вместе с градоначальником в метро проехались Рустам Галямов, Александр Толкачев и другие чиновники. Они зашли в вагон на станции «Чкаловская».
В мэрии изданию URA.RU пояснили, что глава города тестировал возможность оплаты проезда биометрией. После этого градоначальник поехал на работу на метро.
Напомним, Ксения Собчак призвала екатеринбуржцев проверить, как мэр Орлов ездит на автобусе.