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Posted 11 ноября, 10:47

Published 11 ноября, 10:47

Modified 11 ноября, 10:49

Updated 11 ноября, 10:49

Мужчина под Первоуральском попал под поезд

Мужчина под Первоуральском попал под поезд

11 ноября 2024, 10:47
Фото: 1MI.
47-летний мужчина попал под поезд на станции Шаля под Первоуральском. Происшествие случилось 10 ноября 2024 года.

Мужчина вышел из железнодорожного транспорта и стал переходить пути в неположенном месте, а также не проверив, безопасно ли здесь идти. В итоге его сбил поезд, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.

Потерпевшего отвезли в медучреждение. В результате наезда у него оказались травмированы ноги. Выяснилось, что мужчина живет в Пермском крае и приезжает в Екатеринбург на работу.

В день ЧП он задремал в поезде и проснулся только тогда, когда его разбудил охранник и сказал, что транспорт едет на стоянку.

Напомним, компания РЖД выплатила жителю Свердловской области 80 тысяч рублей за травму, которая у него произошла из-за того, что его сбил поезд.

Установлена личность упавшего под поезд в метро Екатеринбурга человека
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