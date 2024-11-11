Мужчина под Первоуральском попал под поезд

Posted 11 ноября, 10:47
Published 11 ноября, 10:47
Modified 11 ноября, 10:49
Updated 11 ноября, 10:49
Мужчина вышел из железнодорожного транспорта и стал переходить пути в неположенном месте, а также не проверив, безопасно ли здесь идти. В итоге его сбил поезд, рассказали в пресс-службе региональной транспортной полиции.
Потерпевшего отвезли в медучреждение. В результате наезда у него оказались травмированы ноги. Выяснилось, что мужчина живет в Пермском крае и приезжает в Екатеринбург на работу.
В день ЧП он задремал в поезде и проснулся только тогда, когда его разбудил охранник и сказал, что транспорт едет на стоянку.
Напомним, компания РЖД выплатила жителю Свердловской области 80 тысяч рублей за травму, которая у него произошла из-за того, что его сбил поезд.