«Нет никакой особой ситуации»: эксперт назвал причины подорожания сливочного масла

Еще одна причина подорожания сливочного масла — это маркировка. Начиная с 1 сентября 2024 года в России ввели систему трассировки всей молочки. Теперь отследить жизненный цикл молочной продукции можно от самой фермы или молокозавода и до прилавков магазинов. Очень удобно: теперь потребитель защищен от контрафакта. Но проблема в том, что на плечи производителей легли дополнительные расходы. А как им устроить тождество в получении прибыли? Правильно, поднять цену. С точки зрения экономики это логично. Но в итоге результат пока никого не радует.