«Нет никакой особой ситуации»: эксперт назвал причины подорожания сливочного масла

Posted 11 ноября, 11:12
Published 11 ноября, 11:12
Modified 11 ноября, 11:15
Updated 11 ноября, 11:15
Сливочное масло за последние несколько месяцев очень удивило россиян своей новой привычкой расти в цене. TagilCity.ru попытался разобраться, кто в этом виноват. Почему вообще так происходит и как в реалиях новой ценовой политики выбрать хорошее сливочное масло по приемлемой цене?
Редакция TagilCity.ru пообщалась с Олегом Матвейчевым, профессором финансового университета при правительстве России. Он высказал мнение, что ситуация повторяется, как несколько лет назад, когда в массах населения началась паника по поводу куриных яиц.
Тогда тоже цены взлетели и пошли слухи о том, что производство не справляется и скоро будет возможен дефицит. Или как, например, ситуация с сахаром, или туалетной бумагой, или гречкой. Да, таких моментов в истории за последнее время было немало.
Нет никакой особой ситуации со сливочным маслом, помните, год назад у нас была якобы некая ситуация с яйцами. Якобы все исчезли и завтра мы должны все умереть. В нашей стране, в которой яйца самые дешевые в мире, устроили истерику, устроили очередь, люди стали хватать эти яйца. Устроили искусственный дефицит тем самым. Но все заканчивается. Все об этом уже забыли сейчас. Триггером к этому, как правило, выступает какой-то небольшой сбой в цепочке производителей или поставщиков, — высказал специально для TagilCity.ru свое мнение Олег Матвейчев, профессор финансового университета при правительстве России.
Вместе с тем, пока ситуация на рынке сливочного масла в Свердловской области, можно сказать, накаляется. Так, некоторые местные производители заявили, что вынуждены остановить свой выпуск продукции, по крайней мере, пока ситуация не стабилизируется.
Цены с октября месяца взлетели, и в таких условиях производство просто не справляется с заявками. Но, к счастью, не останется без масла русский человек: не все производители Урала решили, что это для них приемлемый вариант. Кто-то все же взял на себя обязательства по доставке сливочного масла на прилавки магазинов.
Государство объясняет рост цен на сливочное масло очень просто. Дело в том, что стоимость импортного сырья и торговых наценок возросла. Кроме того, нужно учесть и подорожание энергоресурсов и топлива. В результате себестоимость производства увеличилась, а значит, и цены на продукцию тоже должны быть скорректированы.
Еще одна причина подорожания сливочного масла — это маркировка. Начиная с 1 сентября 2024 года в России ввели систему трассировки всей молочки. Теперь отследить жизненный цикл молочной продукции можно от самой фермы или молокозавода и до прилавков магазинов. Очень удобно: теперь потребитель защищен от контрафакта. Но проблема в том, что на плечи производителей легли дополнительные расходы. А как им устроить тождество в получении прибыли? Правильно, поднять цену. С точки зрения экономики это логично. Но в итоге результат пока никого не радует.
В Министерстве сельского хозяйства вообще считают, что рост цен на сливочное масло произошел из-за высоких зарплат, мол, граждане богатеют. Растут запросы в еде, люди покупают все больше молочной продукции, в частности сливочное масло, это, к слову, мнение главы Минсельхоза Оксаны Лут. Версия интересная, но какова бы ни была в итоге причина, а в конце октября серьезные производители российского сливочного масла сократили или приостановили собственное производство. Кроме того, отгрузка товара на полки также претерпела минимизацию. Соответственно, категория товара «масло сливочное» ощутимо выросла в цене.
Поставщики или ритейлеры вынуждены увеличить в таких случаях цену в расчете на улучшение ситуации. Но для кого-то это еще и способ устроить панику. Кроме того, что есть вероятность сбоев при производстве, когда кто-то, что-то не успел выпустить на рынок.
У нас есть соседняя страна, в которой сейчас проходит специальная военная операция, она подключает все свои ресурсы. Дальше работает обычный механизм — покупатель бежит запасаться, скупает все масло. Дома полный холодильник масла, он его ест и пару месяцев не покупает, цены, естественно, растут. Так что все это будет отрегулировано. Я лично вообще не видел нигде дефицита масла. Что касается цен, то скачки тоже будут отрегулированы. Надо не поддаваться никаким манипуляциям, плюнуть на это все и спокойно жить, — высказал свое мнение в беседе с корреспондентом TagilCity.ru Олег Матвейчев.
Как выбрать хорошее сливочное масло, один из самых любимых продуктов на нашем столе. Масло незаменимо для приготовления множества блюд, его можно использовать для завтрака или просто перекуса. Одним словом оно незаменимо. Но как выбрать качественное сливочное масло среди многообразия предложений на прилавках магазинов? Вот несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор:
Изучите состав. Хорошее сливочное масло должно состоять только из натуральных ингредиентов: сливок и, возможно, соли. Избегайте продуктов, в составе которых есть растительные жиры, консерванты, ароматизаторы и другие искусственные добавки.
Обратите внимание на жирность. Чем выше процент жирности сливочного масла, тем лучше его вкусовые качества и полезные свойства. Оптимальной считается жирность 82,5%.
Оцените внешний вид. Хорошее сливочное масло имеет однородную консистенцию, светло-жёлтый цвет и приятный аромат. Избегайте продуктов с комками, пятнами или неприятным запахом.
Проверьте упаковку. Качественное сливочное масло должно быть упаковано в фольгу или пергамент, которые защищают продукт от света и воздуха. Избегайте продуктов в пластиковых упаковках, которые могут выделять вредные вещества.
Еще нельзя забывать о том, что сливочное масло можно приготовить самостоятельно.