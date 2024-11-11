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Posted 11 ноября, 08:48

Published 11 ноября, 08:48

Modified 11 ноября, 08:50

Updated 11 ноября, 08:50

Нижнем Тагиле везде ищут нелегальных мигрантов

Нижнем Тагиле везде ищут нелегальных мигрантов

11 ноября 2024, 08:48
Нижнем Тагиле ведут активный поиск нелегальных мигрантов.

Сотрудники полиции совместно с прокуратурой проверяют торговые центры, строительные площадки, гостиницы эконом-сегмента, предприятия общественного питания.

Рейды уже прошли площадке школы №70, где сейчас проводится капитальный ремонт и в ТЦ «Стрелец».

В полиции утверждают, что выявление мигрантов-нелегалов необходимо из-за возросшей преступности в регионе. Иностранцы часто дают взятки и насилуют.

За 7 дней сотрудники прокуратуры побывали на 30 объектах и нашли троих нелегалов. Однако их не выселят из страны, так как у одного документы просрочены, а еще у двоих сейчас на стадии оформления. Рейды будут продолжаться, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на информацию от прокурора Артема Пирогова.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Нелегальный мигрант#Екатеринбург#Инцидент#Нелегальные мигранты
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