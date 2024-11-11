Нижнем Тагиле везде ищут нелегальных мигрантов

За 7 дней сотрудники прокуратуры побывали на 30 объектах и нашли троих нелегалов. Однако их не выселят из страны, так как у одного документы просрочены, а еще у двоих сейчас на стадии оформления. Рейды будут продолжаться, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на информацию от прокурора Артема Пирогова.