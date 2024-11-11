Нижнем Тагиле везде ищут нелегальных мигрантов

Posted 11 ноября, 08:48
Published 11 ноября, 08:48
Modified 11 ноября, 08:50
Updated 11 ноября, 08:50
Сотрудники полиции совместно с прокуратурой проверяют торговые центры, строительные площадки, гостиницы эконом-сегмента, предприятия общественного питания.
Рейды уже прошли площадке школы №70, где сейчас проводится капитальный ремонт и в ТЦ «Стрелец».
В полиции утверждают, что выявление мигрантов-нелегалов необходимо из-за возросшей преступности в регионе. Иностранцы часто дают взятки и насилуют.
За 7 дней сотрудники прокуратуры побывали на 30 объектах и нашли троих нелегалов. Однако их не выселят из страны, так как у одного документы просрочены, а еще у двоих сейчас на стадии оформления. Рейды будут продолжаться, сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на информацию от прокурора Артема Пирогова.
Ранее в Екатеринбурге во время облавы задержали 16 мигрантов.