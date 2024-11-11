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Posted 11 ноября, 11:31

Published 11 ноября, 11:31

Modified 11 ноября, 11:33

Updated 11 ноября, 11:33

Опытные хозяйки добавляют этот фрукт в мясной фарш — рецепт простой, но гениальный

Опытные хозяйки добавляют этот фрукт в мясной фарш — рецепт простой, но гениальный

11 ноября 2024, 11:31
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Одна секретная добавка в котлеты делает их очень нежными и сочными. Вы и не задумывались, что обычный фрукт, который точно завалялся в вашем холодильнике, способен сотворить с мясным фаршем настоящее чудо.

Героиня культового советского фильма «Служебный роман» Оля утверждала, что готовит салат с капустой лучше, чем «твоя жена», так как «туда надо добавлять тертое яблочко». Оказывается, этот фрукт, на который мы в принципе редко обращаем внимание, способен улучшить вкус не только капусты, но и мясного фарша.

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Вот главные причины, по которым стоит поэкспериментировать с котлетами и яблоком:

  • Сочность. Яблоки содержат много влаги, что помогает сделать котлеты более сочными. Это особенно полезно, если используется более постное мясо, которое может быть суховатым.
  • Аромат и вкус. Яблоки придают котлетам легкий фруктовый аромат и слегка сладковатый привкус, что добавляет интересные нотки в традиционный вкус блюда.
  • Текстура. Тертое яблоко может способствовать улучшению текстуры котлет, делая их более мягкими и воздушными.
  • Полезные свойства. Добавление фруктов в блюдо увеличивает его питательную ценность. Яблоки богаты витаминами, минералами и клетчаткой, что делает блюдо более полезным.
  • Нейтрализация жира. Кислинка в яблоках помогает немного нейтрализовать и «освежить» вкус жирного мяса.
Тертое яблоко придаст котлетам уникальную приятную кислинкуТертое яблоко придаст котлетам уникальную приятную кислинку
Тертое яблоко придаст котлетам уникальную приятную кислинку. Фото: Photo by Natalia Gusakova on Unsplash

Яблоко необходимо натереть на мелкой терке, а затем обжарить на сливочном масле на сковороде вместе с мелко нарезанным луком. Смесь добавляют в фарш и тщательно перемешивают.

Остальные компоненты остаются классическими: хлеб, замоченный в молоке, соль и специи. Сформированные котлеты обваливаются в панировочных сухарях и обжариваются на растительном масле, — пишет автор рецепта на белорусском портале «Поговорим».

Не бойтесь экспериментировать с разными видами продуктов. Ведь кулинария — это форма искусства, и нет лучшего способа выразить свою индивидуальность, чем через созданные вами уникальные блюда!

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Источник: pogovorim.by.

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