Опытные хозяйки добавляют этот фрукт в мясной фарш — рецепт простой, но гениальный

Posted 11 ноября, 11:31
Published 11 ноября, 11:31
Modified 11 ноября, 11:33
Updated 11 ноября, 11:33
Героиня культового советского фильма «Служебный роман» Оля утверждала, что готовит салат с капустой лучше, чем «твоя жена», так как «туда надо добавлять тертое яблочко». Оказывается, этот фрукт, на который мы в принципе редко обращаем внимание, способен улучшить вкус не только капусты, но и мясного фарша.
Вот главные причины, по которым стоит поэкспериментировать с котлетами и яблоком:
Яблоко необходимо натереть на мелкой терке, а затем обжарить на сливочном масле на сковороде вместе с мелко нарезанным луком. Смесь добавляют в фарш и тщательно перемешивают.
Остальные компоненты остаются классическими: хлеб, замоченный в молоке, соль и специи. Сформированные котлеты обваливаются в панировочных сухарях и обжариваются на растительном масле, — пишет автор рецепта на белорусском портале «Поговорим».
Не бойтесь экспериментировать с разными видами продуктов. Ведь кулинария — это форма искусства, и нет лучшего способа выразить свою индивидуальность, чем через созданные вами уникальные блюда!
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Источник: pogovorim.by.