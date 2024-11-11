Опытные хозяйки добавляют этот фрукт в мясной фарш — рецепт простой, но гениальный

Героиня культового советского фильма «Служебный роман» Оля утверждала, что готовит салат с капустой лучше, чем «твоя жена», так как «туда надо добавлять тертое яблочко». Оказывается, этот фрукт, на который мы в принципе редко обращаем внимание, способен улучшить вкус не только капусты, но и мясного фарша.