Пакет на батарее помог очистить воздух в квартире: об этом лайфхаке знали еще в СССР

Posted 11 ноября, 12:37
Published 11 ноября, 12:37
Modified 11 ноября, 12:39
Updated 11 ноября, 12:39
Оказывается, с помощью старых пакетов можно легко и просто очистить грязную батарею, не испачкав при этом все вокруг. Этот способ был широко известен в СССР. Методом поделилась эксперт по домоводству Светлана Серебрякова.
Мыть радиаторы довольно сложно. Они часто размещаются в труднодоступных местах — под окнами или в углах комнат, что затрудняет доступ ко всем частям радиатора и мешает качественной уборке. Кроме того, многие радиаторы имеют сложную конструкцию с множеством ребер и изгибов, что делает их труднодоступными для обычных швабр и тряпок.
Накопившаяся пыль и грязь может забиваться в промежутках между ребрами. «Выбить» ее оттуда зачастую невозможно никакими способами. Конечно, могут помочь специальные инструменты, такие как узкие щетки или специальные насадки на пылесос. Но есть подобный инвентарь не у всех, да и сам процесс становится слишком уж утомительным и долгим.
Попробуйте поступить проще, советует Светлана Серебрякова.
Достаточно лишь надеть полиэтилен на нижнюю часть батареи, зафиксировать его скотчем. После этого хозяйке остается лишь продуть батарею феном для волос или пылесосом с функцией обратной тяги. В результате весь мусор окажется в пакете, — рассказала эксперт.
Конечно, добиться идеальной чистоты таким образом не получится, остатки пыли останутся кое-где в щелях, а чтобы их удалить потребуется влажная уборка. Но все же подавляющее количество слежавшейся грязи вы убрать сможете. А это значит, что воздух в квартире станет намного чище, а дышать станет легче.
Кстати, некоторые хозяйки подвешивают пакеты к батарее еще и с другой целью. Если в пакет положить емкость с водой, тепло от батареи будет испарять жидкость, повышая влажность воздуха в помещении. Это особенно полезно в зимний период, когда отопительные системы пересушивают воздух в квартирах.
Ранее эксперты рассказали, как отмыть батарею перед началом отопительного сезона.
Источник: krasnoyarskmedia.ru.