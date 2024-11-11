Пакет на батарее помог очистить воздух в квартире: об этом лайфхаке знали еще в СССР

Накопившаяся пыль и грязь может забиваться в промежутках между ребрами. «Выбить» ее оттуда зачастую невозможно никакими способами. Конечно, могут помочь специальные инструменты, такие как узкие щетки или специальные насадки на пылесос. Но есть подобный инвентарь не у всех, да и сам процесс становится слишком уж утомительным и долгим.