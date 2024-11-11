Под Екатеринбургом лес заливают стоками

Так как очистные сооружения не работают уже с 2018 года, то турбаза должна вывозить канализационные стоки при помощи специальных машин. Однако, периодически содержимое канализации сливается неподалеку в лесу и течет прямо к жилым домам, — передает слова местных жителей группа ВКонтакте «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».