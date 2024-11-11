Под Екатеринбургом лес заливают стоками

Posted 11 ноября, 06:49
Published 11 ноября, 06:49
Modified 11 ноября, 06:51
Updated 11 ноября, 06:51
Слив нечистот обнаружили местные жители. Они предполагают, что это делает расположившаяся неподалеку база отдыха «Энергетик», так как доступ есть только у них.
Так как очистные сооружения не работают уже с 2018 года, то турбаза должна вывозить канализационные стоки при помощи специальных машин. Однако, периодически содержимое канализации сливается неподалеку в лесу и течет прямо к жилым домам, — передает слова местных жителей группа ВКонтакте «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
Местные жители обратились по этому вопросу с заявлением в полицию.
Напомним, предприятие в Верхней Салде сбрасывает стоки в воду.