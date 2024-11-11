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Posted 11 ноября, 06:49

Published 11 ноября, 06:49

Modified 11 ноября, 06:51

Updated 11 ноября, 06:51

Под Екатеринбургом лес заливают стоками

Под Екатеринбургом лес заливают стоками

11 ноября 2024, 06:49
Фото: 1MI.
В Свердловской области у деревни Коптяки незаконно сливают канализацию в лесном массиве.

Слив нечистот обнаружили местные жители. Они предполагают, что это делает расположившаяся неподалеку база отдыха «Энергетик», так как доступ есть только у них.

Так как очистные сооружения не работают уже с 2018 года, то турбаза должна вывозить канализационные стоки при помощи специальных машин. Однако, периодически содержимое канализации сливается неподалеку в лесу и течет прямо к жилым домам, — передает слова местных жителей группа ВКонтакте «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».

Местные жители обратились по этому вопросу с заявлением в полицию.

Напомним, предприятие в Верхней Салде сбрасывает стоки в воду.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Очистные сооружения#Екатеринбург#Инцидент#Стоки
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