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Posted 11 ноября, 11:29

Published 11 ноября, 11:29

Modified 11 ноября, 11:31

Updated 11 ноября, 11:31

Порядок на заброшенных территориях наведут на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Порядок на заброшенных территориях наведут на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

11 ноября 2024, 11:29
Фото: 1MI.
До конца 2024 года на Тагилстрое в Нижнем Тагиле приведут в порядок неэксплуатируемые заброшенные территории. Администрация города выделила 480 тысяч рублей.

Адреса выполнения работ будут определены позже, подрядчика планируется найти до 18 ноября. Объекты необходимо сдать до 10 декабря.

В обязанности рабочих будет входить очистка от веток и упавших деревьев, а также подбор, утилизация и вывоз крупногабаритного мусора, выяснила редакция TagilCity.ru.

В документации отмечается, что при выполнении задания нужно соблюдать трудовую дисциплину, технику безопасности, охрану окружающей среды.

Напомним, что подобная закупка была объявлена летом 2024 года. На уборку Дзержинского района выделили 1,7 миллиона рублей.

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#Евгения Сафина#Эксклюзив#Тагилстрой#Уборка#Чистота#Порядок#Территория#Екатеринбург#Закупка
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