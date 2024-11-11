Порядок на заброшенных территориях наведут на Тагилстрое в Нижнем Тагиле

Posted 11 ноября, 11:29
Published 11 ноября, 11:29
Modified 11 ноября, 11:31
Updated 11 ноября, 11:31
Адреса выполнения работ будут определены позже, подрядчика планируется найти до 18 ноября. Объекты необходимо сдать до 10 декабря.
В обязанности рабочих будет входить очистка от веток и упавших деревьев, а также подбор, утилизация и вывоз крупногабаритного мусора, выяснила редакция TagilCity.ru.
В документации отмечается, что при выполнении задания нужно соблюдать трудовую дисциплину, технику безопасности, охрану окружающей среды.
Напомним, что подобная закупка была объявлена летом 2024 года. На уборку Дзержинского района выделили 1,7 миллиона рублей.