Порывы ветра, снег и гололед: свердловчанам опять пообещали экстрим-погоду

Posted 11 ноября, 16:14
Published 11 ноября, 16:14
Modified 11 ноября, 16:16
Updated 11 ноября, 16:16
По прогнозам Уральского УГМС, во второй рабочий день на Среднем Урале будет облачно с прояснениями. Также метеорологи обещают небольшой снег, который может усилиться днем. На дорогах будет скользко — водителям следует проявлять осторожность.
Порывы ветра будут достигать 14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -13 градусов. Днем потеплеет: -2 -7 градусов.
До этого свердловчане провели «веселые» выходные с метелью, ветром и снегопадом.