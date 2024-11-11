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Posted 11 ноября, 16:14

Published 11 ноября, 16:14

Modified 11 ноября, 16:16

Updated 11 ноября, 16:16

В Свердловской области во вторник будет снежно и скользко

Порывы ветра, снег и гололед: свердловчанам опять пообещали экстрим-погоду

11 ноября 2024, 16:14
Фото: 1MI.

В Свердловской области во вторник будет снежно и скользко

Во вторник, 12 ноября, свердловчанам пообещали штормовой ветер с порывами до 14 м/с, местами выпадет снег.

По прогнозам Уральского УГМС, во второй рабочий день на Среднем Урале будет облачно с прояснениями. Также метеорологи обещают небольшой снег, который может усилиться днем. На дорогах будет скользко — водителям следует проявлять осторожность.

Порывы ветра будут достигать 14 м/с. Ночью температура воздуха опустится до -13 градусов. Днем потеплеет: -2 -7 градусов.

До этого свердловчане провели «веселые» выходные с метелью, ветром и снегопадом.

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#Дарья Бобровицкая#Свердловская область#Снег#Осадки#Температура воздуха#Погода#Сильный ветер#Екатеринбург#Порывы ветра
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