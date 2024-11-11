Психлечебница в Екатеринбурге начнет работать в бывшем центре для беременных

Posted 11 ноября, 11:51
Published 11 ноября, 11:51
Modified 11 ноября, 11:53
Updated 11 ноября, 11:53
Раньше в клинике на улице Фурманова было открыто отдельное направление для женщин, которые ждут ребенка. Теперь этот центр переехал на улицу 8 марта, рассказали ЕАН в пресс-службе регионального Минздрава.
Когда психбольница переедет по новому адресу — в настоящий момент неизвестно. А здание, где раньше располагалось данное учреждение, переоборудуют под паркинг.
Напомним, в Нижнем Тагиле откроют нефродиспансер в пустующем помещении, которое находится на улице Горошникова.