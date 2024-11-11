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Posted 11 ноября, 11:51

Published 11 ноября, 11:51

Modified 11 ноября, 11:53

Updated 11 ноября, 11:53

Психлечебница в Екатеринбурге начнет работать в бывшем центре для беременных

Психлечебница в Екатеринбурге начнет работать в бывшем центре для беременных

11 ноября 2024, 11:51
Фото: 1MI.
Пациентов психиатрической больницы №6 в Екатеринбурге начнут принимать в здании на улице Фурманова, где раньше располагался диагностический центр для беременных.

Раньше в клинике на улице Фурманова было открыто отдельное направление для женщин, которые ждут ребенка. Теперь этот центр переехал на улицу 8 марта, рассказали ЕАН в пресс-службе регионального Минздрава.

Когда психбольница переедет по новому адресу — в настоящий момент неизвестно. А здание, где раньше располагалось данное учреждение, переоборудуют под паркинг.

Напомним, в Нижнем Тагиле откроют нефродиспансер в пустующем помещении, которое находится на улице Горошникова.

Отделения тагильской больницы работали без элементарного оборудования
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#Елизавета Зиборова#Общество#Психбольница#Клиника#Минздрав#Переезд#Екатеринбург#Медучреждение
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