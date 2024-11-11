tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 ноября, 06:59

Published 11 ноября, 06:59

Modified 11 ноября, 07:01

Updated 11 ноября, 07:01

Школьник в Екатеринбурге умер после употребления алкоголя у друга

Школьник в Екатеринбурге умер после употребления алкоголя у друга

11 ноября 2024, 06:59
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге 16-летний подросток умер после того, как употребил алкоголь, находясь в гостях у друга.

Компания ребят употребляла алкогольные напитки. Один из них выпил пол-литра абсента. Ночью два подростка легли спать, а третий решил еще посидеть с телефоном, пишет Ура.ру.

Утром друзья заметили, что их друг еще спит и решили разбудить, однако безрезультатно. Они вызвали медиков, однако выяснилось, что юноша умер. Известно, что он приехал в гости к другу из поселка, который находится под Екатеринбургом.

Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге нашли мертвыми молодого человека и девушку в закрытой квартире.

В Екатеринбурге мужчина поел и умер
Узнать подробнее
Читайте также:
Умерший одиннадцатиклассник в Екатеринбурге был на учете у психиатраПолицейские в Екатеринбурге поймали 9 пьяных подростков за неделюПодростки пострадали в ДТП под Каменском-Уральском
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Смерть#Алкоголь#Подростки#Школьник#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика