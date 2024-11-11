Школьник в Екатеринбурге умер после употребления алкоголя у друга

Posted 11 ноября, 06:59
Published 11 ноября, 06:59
Modified 11 ноября, 07:01
Updated 11 ноября, 07:01
Компания ребят употребляла алкогольные напитки. Один из них выпил пол-литра абсента. Ночью два подростка легли спать, а третий решил еще посидеть с телефоном, пишет Ура.ру.
Утром друзья заметили, что их друг еще спит и решили разбудить, однако безрезультатно. Они вызвали медиков, однако выяснилось, что юноша умер. Известно, что он приехал в гости к другу из поселка, который находится под Екатеринбургом.
Напомним, в октябре 2024 года в Екатеринбурге нашли мертвыми молодого человека и девушку в закрытой квартире.